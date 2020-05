Was Biopharmaka brauchen, liefert die internationale Tagung BIO KOREA 2020 online

- BIO KOREA 2020 als Online-Tagung – vom Online-Wirtschaftsforum für Partnerschaften über eine virtuelle Ausstellung und E-Konferenz bis hin zur Anleger- und Jobmesse

Das Organisationskomitee der BIO KOREA hat angekündigt, dass es die vom 18. bis 23. Mai geplante internationale Tagung BIO KOREA 2020 als Online-Kongress statt als Präsenzveranstaltung austragen wird.

Die Entscheidung beruhte auf den Auswirkungen von COVID-19, der Sicherheit der Teilnehmer und globalen Gesundheitsempfehlungen in Bezug auf große Menschenansammlungen.

Online-Tagung BIO KOREA 2020



Datum: Vom 18. Mai um 09:00 Uhr bis am 23. Mai um 18:00 Uhr (KST)



Zugangspunkt: www.biokorea.org



Programm: Online-Wirtschaftsforum für Partnerschaften, virtuelle Ausstellung, E-Konferenz, Anleger- und Jobmesse



Online-Wirtschaftsforum für Partnerschaften

Als Online-Tagung konzentriert sich die BIO KOREA 2020 auf die virtuelle Zusammenarbeit mit ihrem Partnerschaftssystem, mit dem die Teilnehmer virtuelle Besprechungen planen können, um ihr Geschäftsfeldentwicklungs- und Lizenzierungspotenzial möglichst vollständig auszuschöpfen. Die internationale Beteiligung steigt weiter. Zahlreiche Unternehmen aus über 20 Ländern sind bereits beigetreten und dürften auf der BIO KOREA 2020 ihre fortschrittlichen Technologien vorstellen.

An diesem Ort werden definitiv verschiedene Arten von Diskussionen stattfinden, und zwar nicht nur mit den im Bereich Bioindustrie führenden koreanischen Unternehmen wie LG Chem Life Science, Samsung Biologics, Celltrion und Hanmi Pharmaceuticals usw., sondern auch mit vielversprechende KMU wie Organoid Science, YBRAIN und Amyloid Solution, die teilnehmen, um ihr Geschäft voranzutreiben. Über 24 Stunden täglich verfügbare Zeitfenster für Besprechungen können Sie Ihr digitales Netzwerk über verschiedene Zeitzonen hinweg stärken.

Virtuelle Ausstellung

Das neue Format umfasst eine virtuelle Ausstellung, in der die neuesten Technologien und Produkte der Aussteller auf verschiedene Weise gezeigt werden, z. B. als digitaler Scan, Animation, 360°-VR usw. Über 350 Aussteller von Start-ups bis zu global tätigen Konzernen werden an der virtuellen Ausstellung im Rahmen der BIO KOREA teilnehmen. Außerdem wird es eine COVID-19-Sonderzone geben, in der die effektiven Diagnosetests, die Hightech-Medizintechnik und die Protokolle Südkoreas vorgestellt werden.

E-Konferenz

Die Konferenz anlässlich der BIO KOREA wird auch in einem Online-Format unter dem Motto „A New Paradigm in the Age of Data Science“ stattfinden und fachgerechte Inhalte mit Schwerpunkt auf den dringendsten Themen der Branche präsentieren, darunter COVID-19, Impfstoffe, Alzheimer-Krankheit, Elektrozeutika, digitale Pathologie, digitale Therapeutik und KI (künstliche Intelligenz). Die E-Konferenz im Rahmen der BIO KOREA 2020, die 13 Themen mit mehr als 90 Referenten abdeckt, bringt die aktuellsten Gespräche im Bereich Biopharma in Ihr Heimbüro.

Anlegermesse

Die Investitionsmesse ist eine Veranstaltung, bei der Pharma-, Bio- und Gesundheitsunternehmen, die auf dem Weltmarkt Fuß fassen und neue Medikamente entwickeln, ihre überlegenen Technologien vorstellen und Anleger von ihrer Vision und Strategie überzeugen können. Neben dem Online-Hosting sind weiterhin 24 beeindruckende Unternehmen wie GC Greencross, Celltrion, Tium BIO und ABL Bio vertreten.

Jobmesse

Unternehmen, die an der Jobmesse teilnehmen, werden ihre Erfolgstipps in verschiedenen Bereichen teilen und ihr Hauptziel in der Rekrutierung talentierter Personen unter den Studierenden und Doktoranden, die nach Stellenangeboten in der Bioindustrie suchen, zu erreichen versuchen. Inmitten der derzeit düsteren Jobaussichten nehmen rund 30 Unternehmen mit mehr als 150 offenen Stellen teil.

Schließlich ist die BIO KOREA weiterhin bestrebt, die Bemühungen der Branche zur Entwicklung von Lösungen für Patienten zu verstärken. Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie werden Sondersitzungen vorbereitet, die sich mit Diagnosekits, Therapeutika und Impfstoffen befassen und auch die Zusammenarbeit zwischen Regierungen und der Branche aufgreifen. Jerom Kim von IVI wird den Keynote-Vortrag für die COVID-19-Sondersitzung halten.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von BIO KOREA: www.biokorea.org

