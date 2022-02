Was heißen diese 119 % bei Axon Enterprise?!

Axon Enterprise ist eine wirklich interessante Wachstumsgeschichte in einem spannenden Markt. Das US-Unternehmen setzt auf Taser und Bodycams sowie passende Cloud- und Software-Lösungen, um zwei Ziele zu verfolgen. Erstens, das Schützen von Leben, wobei das Management von sich behaupten kann, bereits 258.000 Leben gerettet zu haben.

Sowie, zweitens, die Polizeiarbeit zu digitalisieren. Insbesondere mit Bodycams in Kombination mit den Cloud- und Softwarelösungen ist ein großer Teil der Ermittlungsarbeit zukünftig digitaler möglich. Axon Enterprise besitzt dabei eine ganze Reihe interessanter Kennzahlen, wie beispielsweise einer Marktkapitalisierung von 9,1 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 10. Aber: Auch die Zahl von 119 % spielt eine wichtige Rolle. Schauen wir einmal, was sich dahinter verbirgt.

Axon Enterprise: Die 119 % im Visier!

Das Management von Axon Enterprise weist diese Kennzahl direkt auf den eigenen Investor-Relations-Seiten aus. Neben den besagten 258.000 Leben, die man geschützt hat. Sie trägt den Titel: Net Revenue Retention und ist etwas, das wir von Softwareunternehmen gewohnt sind. Oder von Cloud-Dienstleistern.

Na ja, das passt in Teilen. Allerdings misst diese Kennzahl im Allgemeinen, wie viel bestehende Kunden im Folgejahr für die Lösungen des US-Sicherheitsunternehmens bezahlen. Ein Wert von 119 % deutet dabei auf Wachstum hin. Beziehungsweise im Allgemeinen auf einen Wert von über 100 %. Wobei diese Zahl bedeutet, dass jeder bisherige Kunde im Durchschnitt 19 % mehr p. a. für die Sicherheitslösungen des Unternehmens bereit ist zu bezahlen.

Die Kennzahl Net Revenue Retention ist für Axon Enterprise entsprechend ein ziemlich wichtiger Indikator. Hier zeigt sich, dass die Produkte und Dienstleistungen bestehende Kunden nicht nur überzeugen. Nein, sondern dass sie zudem bereit sind, konsequent mehr Geld für Lösungen zu bezahlen. Erfolgreiche Tests führen offenbar zu weiteren Käufen. Oder auch dazu, dass sich Behörden und Sicherheitsunternehmen zusätzliche Lösungen für die eigene Arbeit zulegen. Für die Investitionsthese ist das ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber, den Axon Enterprise besitzt.

Wachstum an vielen Fronten

Das Management von Axon Enterprise spricht davon, einen adressierbaren Gesamtmarkt von 52 Mrd. US-Dollar ins Visier zu nehmen. Natürlich ist das eine ambitionierte Prognose für ein Unternehmen, das auf annualisierter Basis so gerade auf eine Milliarde US-Dollar an Erlösen kommt. Die Net Revenue Retention zeigt jedoch, dass Wachstum auch bei Bestandskunden möglich ist. Beziehungsweise, dass in jedem Jahr die Kunden mehr Geld für Produkte und Lösungen bezahlen.

Jeder neue Kunde, den Axon Enterprise gewinnt, ist daher nicht nur in dem Moment eine bedeutende Erweiterung. Nein, sondern es spricht zudem vieles dafür, dass das Management viele neue Kunden auch längerfristig weiter monetarisieren kann. In dieser Kennzahl zeigt sich entsprechend jede Menge Qualität für das US-Sicherheitsunternehmen.

Der Artikel Was heißen diese 119 % bei Axon Enterprise?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images