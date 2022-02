Was kommt als Nächstes für Shiba Inu: 0,0001 oder 0,00001 US-Dollar?

Shiba Inu hat im letzten Jahr einen historischen Gewinn von rund 46.000.000 % erzielt.

Eine Reihe von wichtigen Wachstumstreiber, darunter der öffentliche Test der Layer-2-Blockchain Shibarium, stehen bevor.

Allerdings mehren sich die Warnzeichen und deuten darauf hin, dass diese Monsterrallye abflauen könnte.

Wichtige Punkte

In den letzten Jahren haben die Kryptowährungen den Aktienmarkt umrundet. Obwohl nicht alle Kryptowährungen gut gelaufen sind, ist der Gesamtwert der digitalen Währungen von 141 Milliarden US-Dollar im März 2020 auf 2 Billionen US-Dollar (Stand: 8. Februar 2022) in die Höhe geschnellt.

Obwohl die „Großen Zwei“ - Bitcoin und Ethereum - einen Großteil des Verdienstes für diesen nominellen Anstieg des Marktwerts erhalten, sind es aufstrebende Unternehmen wie Shiba Inu (CRYPTO:SHIB), die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Letztes Jahr erzielte Shiba Inu in weniger als 10 Monaten einen Spitzengewinn von 121.000.000 % (kein Tippfehler!) und beendete das Jahr mit einem Plus von rund 46.000.000 %. Nach diesem historischen Anstieg hat sich die Kryptowährung zu einer ziemlich polarisierenden Anlage entwickelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegen die SHIB-Tokens bei 0,000032 US-Dollar. Die große Frage ist, ob sie sich von hier aus verdreifachen und 0,0001 US-Dollar erreichen oder etwa zwei Drittel ihres Wertes verlieren und auf 0,00001 US-Dollar sinken.

Das Szenario, in dem der Shiba Inu eine weitere Null auffrisst

Damit die heißeste Kryptowährung der Welt ihre Serie von Nullen hinter dem Komma fortsetzen kann, müssen eine Reihe von Wachstumstreiber für sie sprechen.

Zunächst einmal wächst die Aufregung über den öffentlichen Start des Layer-Two-Blockchain-Projekts Shibarium. Shiba Inu ist ein ERC-20 Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert. Ethereum verfügt zwar über ein vertrauenswürdiges Netzwerk, aber seine Beliebtheit führt oft zu langsamen Bearbeitungszeiten und sehr hohen Transaktionsgebühren. Shibarium ist die Lösung der Entwickler, um diese extrem hohen Transaktionsgebühren zu vermeiden. Einem aktuellen Beitrag zufolge durchläuft Shibarium derzeit seinen zweiten privaten Test und wird bald für einen öffentlichen Testlauf bereit sein.

Der Erfolg von Shibarium hängt in hohem Maße von dem nächsten wichtigen Wachstumstreiber ab: Spiele auf Basis von nicht-fungiblen Token (NFT). Die Entwickler von Shiba Inu haben keinen Hehl aus ihren Plänen gemacht, ein Spiel auf der eigenen Blockchain zu entwickeln. Aber bevor sie das „Oshiverse“, wie sie es nennen, starten können, muss Shibarium erst einmal eingerichtet werden. Damit soll sichergestellt werden, dass NFT-basierte Transaktionen nicht zu kostspielig sind. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Spiele irgendwann im Jahr 2023 starten werden.

Sichtbarkeit ist ein weiterer wichtiger Faktor für SHIB. Die Notierung an neuen Kryptobörsen hat zwar geholfen, aber es fehlt immer noch ein Platzhirsch in der Branche: Robinhood Markets. Sieht man einmal von dem PR-Schlamassel ab, in das Robinhood im Jahr 2021 hineingeraten ist, hatte die Online-Plattform am Ende des Jahres immer noch 17,3 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das sind eine Menge Leute, die ihr Geld in SHIB investieren könnten, wenn es auf Robinhood gelistet wäre - großes Wenn!

Warum Shiba Inu auf 0,00001 US-Dollar zurückfallen könnte

Es könnte aber genauso gut sein, dass Shiba Inu von seinem Allzeithoch vom 27. Oktober weiter fällt und bis auf 0,00001 US-Dollar zurückfällt, was einem Verlust von 89 % gegenüber seinem Höchststand entsprechen würde.

Der wohl größte Abwärtstreiber für SHIB und die meisten Kryptowährungen ist ein Umschwung in den Emotionen der Anleger. Shiba Inu wurde 2021 durch den Hype in den sozialen Medien und eine wachsende Community, die inzwischen mehr als 1,1 Millionen Inhaber/innen zählt, nach oben geschickt. Aber emotionsbasiertes Investieren ist meist nur von kurzer Dauer, wie wir schon unzählige Male in der Kryptowelt und am Aktienmarkt gesehen haben.

Ein größeres Problem ist vielleicht, dass es Shiba Inu an einem realen Nutzen und einer Blockchain-basierten Differenzierung mangelt. Die Entwickler versuchen, dem Projekt mit Shibarium und NFT-basierten Spielen auf der Blockchain zu helfen, sich von der Masse abzuheben. Aber dies ist bei weitem nicht das einzige Projekt, das Spiele auf der Blockchain entwickelt. Im Moment ist Shiba Inu einfach eine Zahlungsmünze - und ein digitaler Token, der zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen verwendet wird, ist nichts Besonderes oder Besonderes.

Skeptiker könnten auch bemängeln, dass Shiba Inu keine Händlerbasis hat. Fairerweise muss man sagen, dass sich die Zahl der Händler, die SHIB akzeptieren, seit Oktober prozentual gesehen stark erhöht hat. Aber wenn ich sage „katapultiert“, dann sind es am Ende nur 618 Händler weltweit. Von diesen „Händlern“ sind mehr als 40 Spot-/Krypto-Börsen. Der Punkt ist, dass SHIB außerhalb von Kryptowährungsbörsen nur einen sehr begrenzten Nutzen hat.

So wird sich Shiba Inu wahrscheinlich weiterentwickeln

Nachdem wir nun beide Seiten der Medaille betrachtet haben, wollen wir uns wieder der eigentlichen Frage zuwenden: Ist 0,0001 oder 0,00001 US-Dollar das wahrscheinlichste Ziel für SHIB-Token?

Obwohl bei Shiba Inu aus der Entwicklungsperspektive sicherlich viel mehr los ist als zur gleichen Zeit im letzten Jahr, deuten die Teeblätter darauf hin, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass SHIB weiter zurückgehen wird.

Auch wenn sich die Geschichte nicht unbedingt wiederholt, so neigt sie doch dazu, sich zu reimen. Mehrere Zahlungsmünzen und Zahlungsnetzwerkprotokoll-Token haben in kurzen Zeiträumen 10.000 % oder mehr eingebracht. Aber in vielen dieser Fälle verloren die betreffenden Zahlungsmünzen in den 12 bis 26 Monaten nach ihrem Höchststand 93 % bis 99 % ihres Wertes. Da Shiba Inu innerhalb von 10 Monaten um 121.000.000 % gestiegen ist, deutet die Geschichte darauf hin, dass eine große Umkehr bevorsteht. Bedenke, dass die SHIB-Tokens seit ihrem Allzeithoch vor 3,5 Monaten bereits um 64 % gefallen sind.

Eine der größten Kryptowährungen der Welt sollte auch etwas bieten, das das Spiel verändert. Obwohl viele der Projekte, die Shiba Inu in Bezug auf den Marktwert umgeben, die Möglichkeit bieten, die Art und Weise zu verändern, wie Informationen oder Zahlungen von A nach B gelangen, ist Shiba Inu nicht mehr als ein Zahlungscoin, der durch den Hype der sozialen Medien unterstützt wird. Ohne diese bahnbrechende Eigenschaft wird es für SHIB unglaublich schwer sein, einen Marktwert von 55 Milliarden US-Dollar (d.h. 0,0001 US-Dollar) zu erreichen.

Der Artikel Was kommt als Nächstes für Shiba Inu: 0,0001 oder 0,00001 US-Dollar? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 12.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Sean Williams besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin und Ethereum.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images