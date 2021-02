Was wäre, wenn Disney World eine Geburtstagsparty schmeißen würde und niemand käme?

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der “offiziellen” Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Wir sind Motley! Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Walt Disneys meistbesuchtes Themenpark-Resort bereitet sich auf einen großen Meilenstein vor. Disney World in Florida wird im Oktober 50 Jahre alt, und das Haus der Maus hofft, sich so lange wie möglich Zeit zu nehmen, um die Kerzen auszublasen. Disney kündigte am Freitag an, dass es die Feierlichkeiten auf volle 18 Monate ausdehnen wird. Kurz gesagt, wir werden das 50. Jahr des Bestehens von Disney World noch in diesem Monat bis Ende März 2023 feiern.

Disney ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, seine Meilensteine so lange wie möglich auszudehnen. Es ist einfach ein besonders kluger Schachzug für Disney, diesen Weg gerade jetzt zu gehen. In diesem schwierigen Klima werden die Aussichten, dass sich die Dinge für den Freizeitparkbetreiber wieder normalisieren, umso besser, je weiter man in die Zukunft geht.

Es gibt ein großes, schönes Morgen

Disney World wurde im Juli letzten Jahres nach einer gründlichen Umgestaltung zur sozialen Distanzierung wiedereröffnet. Die Gäste stehen in den Warteschlangen mit Abstand zueinander. Plexiglas-Trennwände schützen die Gäste auf Kosten der teilweise versperrten Sicht. Die meisten Shows, Paraden, Interaktionen mit den Charakteren und abendliche Festivitäten werden entweder ausgesetzt oder drastisch reduziert, um zu verhindern, dass sich die Besucher in großen Gruppen versammeln. Masken sind zu jeder Zeit erforderlich, es sei denn, man isst oder trinkt, während man steht.

Es ist eine Spaßbremse, aber es ist besser als in Disneyland. Oder?

Disney World erlaubt derzeit nur 35 % der regulären Kapazität. Die Gäste müssen im Voraus reservieren, um einen bestimmten Park an einem bestimmten Tag zu besuchen.

Disney World beschränkt auch den Verkauf von Jahrespässen im Moment auf Verlängerungen, aber das ist besser als in Disneyland und die Pässe komplett abzuschaffen. Oder?

Diese Veränderung kann bis Oktober noch viel verändern, aber im Moment ist es schwer, Disney World im Oktober in Bestform zu sehen. Die Zahl der COVID-19-Fälle ist wieder rückläufig, aber die Reisebeschränkungen - zumindest die internationalen - werden wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad bestehen bleiben.

In einer Telefonkonferenz Anfang des Monats sagte CEO Bob Chapek, dass er nicht glaubt, dass die Masken im Jahr 2021 verschwinden werden. Er hofft, dass die vorgeschriebene Gesichtsbedeckung und die sozialen Distanzierungsmaßnahmen bis 2022 verschwunden sein werden, und das ist nur ein weiterer guter Grund für 546 Tage Party.

Die Zeit wird helfen, Besucher und die Wirtschaft zurückzubringen. Sie kann auch helfen, einige Projekte wieder auf den Weg zu bringen.

Viele der neuen Fahrgeschäfte und Erlebnisse, die Disney World vor vier Jahren in Erwartung des 50. Geburtstages des Resorts enthüllte, werden im Oktober entweder noch nicht fertig sein oder wurden still und leise gestrichen. Niemand erwartet, dass die Achterbahn mit dem Thema Tron in Disney’s Magic Kingdom im Oktober eröffnet wird, aber sie sollte definitiv irgendwann während der Feierlichkeiten fahren. Eine von der Natur inspirierte Attraktion mit 900 Zimmern sowie mehrere Epcot-Attraktionen, darunter eine Mary Poppins-Fahrt, wurden vorerst gestrichen.

Disney kann sich glücklich schätzen, im Moment eine gut diversifizierte Medienaktie zu sein. Die Aktie befindet sich auf einem Höhenflug, da Disney+ für Wachstum sorgt, was die Aktie auf Allzeithochs treibt.

Disney World ist noch nicht bereit für eine Feier, aber es ist durchaus möglich, dass bis Frühjahr 2023 noch viel passiert. Es kann einige Zeit dauern, bis Disney World wieder da ist, wo es vor einem Jahr war, aber genau deshalb ist eine 18-monatige Party ein genialer Zeitmesser für den erfolgreichsten Themenparkbetreiber der Welt.

