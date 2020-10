WASHTEC - Ab geht es in Richtung Jahrestiefs!

WashTec AG - WKN: 750750 - ISIN: DE0007507501 - Kurs: 33,900 € (XETRA)

Infolge der letzten Chartbesprechung im Juni für die Aktie von Washtec entwickelte sich der Titel zunächst ansprechend. Das Ziel bei 41,95 EUR wurde zügig erreicht. Knapp unter dem zweiten von drei Long-Zielen bei 44,35 EUR ging den Käufern aber die Puste aus. Es folgte ein deutlicher Rückfall, ehe der SDAX-Titel in eine monatelange Seitwärtsbewegung einbog.

Erst heute kommt wieder Schwung in die Aktie, allerdings zur Unterseite. Das Management des Augsburger Herstellers von Autowaschanlagen hat die Neumonatszahlen präsentiert. So lagen die Erlöse in diesem Zeitraum mit 269,3 Mio. EUR knapp 13 % unter dem Wert des Vorjahres. Im dritten Quartal fiel der Umsatz mit 93,9 Mio. EUR um 14,7 % gegenüber dem Vorjahreswert. Das EBIT brach von 20,3 auf 12,5 Mio. EUR ein, im dritten Quartal belief es sich auf 7,3 Mio. EUR nach 11,1 Mio. EUR 2019. Die Verantwortlichen bestätigen die Jahresprognose, wonach der Umsatz um 15 bis 20 % gegenüber 2019 fallen dürfte. Die EBIT-Marge wird in einer Range zwischen 3 und 5 % erwartet.

Ralf Koeppe, der CEO/CTO von Washtec zu den Zahlen: "Die Zahlen des dritten Quartals bestätigen unsere Prognose. Mit der zunehmend angespannten COVID-19 Situation in Europa, bleibt eine Unsicherheit u.a. im Hinblick auf die Installationen der Anlagen zum Jahresende. Daher können wir unseren Ausblick nicht weiter präzisieren. Gute Fortschritte machen wir im Performance Programm bei der Anpassung unserer Strukturen für eine nachhaltige Verbesserung unserer Profitabilität."

Der Markt zeigt sich vom Zahlenwerk und dem unsicheren Ausblick enttäuscht. Die Washtec-Aktie rauscht unter die Unterstützung bei 36,00 EUR. Temporäre Erholungen eingeschlossen dominieren unterhalb dieser Marke die Abwärtsrisiken, zunächst in Richtung der Unterstützungszone zwischen 32,35 und 32,00 EUR und darunter bis an das Jahrestief bei 28,85 EUR.

Über 36,00 EUR gibt es Signale der Entspannung. Doch erst über 39,40 EUR entsteht ein prozyklisches Kaufsignal, das Luft bis zum EMA200 und darüber in Richtung 41,95 EUR lässt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 436,50 368,50 406,50 Ergebnis je Aktie in EUR 1,66 0,76 1,59 KGV 20 44 21 Dividende je Aktie in EUR 1,65 0,68 1,36 Dividendenrendite 4,96 % 2,05 % 4,09 % *e = erwartet

