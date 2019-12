WASHTEC - Abstufung sorgt für Abverkauf

WashTec AG - WKN: 750750 - ISIN: DE0007507501 - Kurs: 51,400 € (XETRA)

Nach einer schönen Erholungsrally müssen die Aktien des Augsburger Autowaschanlagenproduzenten WashTec heute Federn lassen. Der Grund ist schnell gefunden. Analyst Richard Schramm von HSBC senkt das Rating für den SDAX-Titel von "Buy" auf "Hold", hebt zugleich aber das Kursziel von 54 auf 57 EUR an. Laut Schramm gebe es nach dem schwachen Jahr 2019 wieder Optimismus bei WashTec für eine deutliche Gewinnerholung in den Jahren 2020 und 2021. Allerdings müsse das Management nun auch dementsprechende Ergebnisse liefern. Die Abstufung des Titels sei mit Blick auf das geringe Aufwärtspotenzial der Aktie erfolgt.

Werfen wir einen Blick auf den aktuellen Analystenkonsens. Dieser geht davon aus, dass Washtec beim Umsatz im kommenden Jahr das Ergebnis des Jahres 2018 deutlich übertreffen wird und erwartet in etwa Erlöse von 449 Mio. EUR. Das Ergebnis je Aktie soll bei 2,47 EUR liegen und damit den Wert 2018 wieder erreichen bzw. leicht übertreffen. Daraus errechnet sich ein KUV von 1,6 und ein KGV von 21. Bemerkenswert ist bei Washtec die überdurchschnittliche Dividendenrendite. Für das kommende Jahr könnte sie sich sogar in Richtung 5 % bewegen.

Jahr 2018 2019e* 2020e* Umsatz in Mio. EUR 435,40 435,50 449,05 Ergebnis je Aktie in EUR 2,43 1,79 2,47 KGV 21 29 21 Dividende je Aktie in EUR 2,45 1,80 2,43 Dividendenrendite 4,79 % 3,52 % 4,75 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht fällt zunächst auf, dass im Wochenchart zwei gleichlange Abwärtsstrecken seit dem Allzeithoch im August 2018 absolviert worden sind. Es herrscht also eine gewisse Harmonie im Chart. Etwas "Großes" könnte in den vergangenen Monaten auf der Unterseite beendet worden sein. Auch wurde das Downgap aus dem Juli 2019 im Zuge des letzten Anstiegs geschlossen.

WashTec-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart korrigiert der Titel heute scharf bis an den kurzfristigen Aufwärtstrend seit Oktober und den EMA50. Diese Doppelunterstützung könnte die Aktie stabilisieren und eine Gegenbewegung in Richtung 54,30 EUR einleiten. Selbst ein Umweg über den Support bei 49,60 EUR wäre aus technischer Sicht noch kein Beinbruch. Fällt die Aktie dagegen auch unter diese Marke, wäre ein Verkaufssignal in Richtung 46,80 EUR aktiviert.

WashTec-Aktie

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)