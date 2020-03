WASHTEC - Das war Maßarbeit!

WashTec AG - WKN: 750750 - ISIN: DE0007507501 - Kurs: 34,000 € (XETRA)

Mit der vor gut zwei Wochen angefertigten Analyse der Washtec-Aktie konnte das Korrekturrisiko exzellent bestimmt werden. 30,70 bis 29,00 EUR war die herausgearbeitete Zielzone. Die Aktie markierte ihr Tief bei 28,85 EUR, was angesichts der enormen Volatilität am Markt denke ich in Ordnung geht. Einmal mehr half der Blick auf den Langfristchart. Seither hat sich der Wert bereits wieder erholt. Wie könnte es weitergehen?

Natürlich wird es auch weiterhin wichtig sein, den Support um 30 EUR zu halten. Im Tageschart ist der Wert bereits wieder zurückgekommen. Ein höheres Tief bei 32,35 EUR ist bereits erkennbar. Verteidigen die Käufer die Marke von 32,35 EUR, wäre eine weitere Aufwärtswelle in Richtung des Gaps zwischen 37,45 und 38,55 EUR möglich. Dort könnte die Aktie wieder nach unten abdrehen. Weiter gefasste Stopps müssten unter 28,85 EUR platziert werden. Wird auch dieses Tief nachhaltig aufgegeben, könnte sich der Smallcap auf 16,50 EUR nahezu halbieren.

Fundamental gesehen dürfte 2020 ein sehr schwieriges Jahr für Washtec werden. Kann man im kommenden Jahr wieder an die Erfolge vor 2019 anknüpfen, wäre die Aktie spottbillig. Die Dividendenrendite von über 5 % spricht ebenfalls für den Titel. Das mittelfristige Ziel des Managements ist es, wieder eine zweistellige EBIT-Marge zu erreichen. Im vergangenen Jahr lag die Marge bei 8,3 %.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 436,25 423,10 461,25 Ergebnis je Aktie in EUR 1,66 1,63 2,52 KGV 20 21 13 Dividende je Aktie in EUR 1,73 1,83 2,05 Dividendenrendite 5,09 % 5,38 % 6,03 % *e = erwartet

WashTec-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)