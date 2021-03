WashTec will eine Sonderdividende ausschütten

Der Waschanlagenbauer WashTec AG (ISIN: DE0007507501) will der Hauptversammlung am 18. Mai 2021 für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,99 Euro je Aktie vorschlagen. Zusätzlich soll die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 1,31 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.

Im letzen Jahr wurde keine Dividende bezahlt, nachdem ursprünglich 1,65 Euro je Aktie ausgeschüttet werden sollten. Auf dem derzeitigen Kursniveau von 50,60 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,96 Prozent (ohne Berücksichtigung der Sonderdividende). Die Umsätze der WashTec Gruppe sanken im Jahr 2020 um 13,2 Prozent auf 378,7 Mio. Euro. Der Betriebsgewinn (EBIT) fiel um 44,6 Prozent auf 20,1 Mio. Euro nach 36,3 Mio. Euro im Vorjahr. Bereinigt um Sonderaufwendungen lag das EBIT bei 25,6 Mio. Euro (EBIT Rendite 6,8 Prozent nach 8,8 Prozent im Vorjahr). Unter dem Strich sank das Konzernergebnis um 40,4 Prozent auf 13,3 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2021 geht WashTec von einer stabilen Umsatzentwicklung bei einem deutlichen Anstieg des EBIT aus. WashTec mit Sitz in Augsburg beschäftigt knapp 1.770 Mitarbeiter. Zum Angebot gehören Portalanlagen, Waschstraßensysteme und SB-Waschplätze im PKW- und Nutzfahrzeugbereich. WashTec wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss von California Kleindienst und der Wesumat AG gegründet. Redaktion MyDividends.de