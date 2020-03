WASHTEC - Wo liegen die Abwärtsrisiken?

WashTec AG - WKN: 750750 - ISIN: DE0007507501 - Kurs: 34,350 € (XETRA)

Das Augsburger Traditionsunternehmen WashTec (ehemals Kleindienst GmbH & Co. KG), ein Produzent von Fahrzeugwaschanlagen, hat heute über das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 berichtet. Es handelte sich um ein Übergangsjahr. Der Umsatz stieg leicht um 0,2 % auf 436,5 Mio. EUR. Das EBIT brach ein von 51,5 Mio. EUR auf 36,3 Mio. EUR. Der Free Cashflow sank ebenfalls deutlich von 32,3 auf 15,0 Mio. EUR, was mehr als einer Halbierung entspricht. Aktionäre müssen auf die Dividendenzahlung zunächst warten. Wie bereits andere Unternehmen verschiebt Washtec die für Ende April vorgesehene Hauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt.

Für 2020 sieht die Unternehmensprognose eine stabile Umsatzentwicklung und einen leichten Anstieg des EBITs vor. Der Free Cashflow soll sich deutlich verbessern. Angesichts des aktuellen Marktumfelds ist es aber äußerst fraglich, ob die Prognose eingehalten werden kann. Das Management sichert sich daher ab und schreibt in der heutigen Meldung: "Die Auswirkungen auf die Prognose durch die Coronaviruskrise werden letztlich von verschiedenen Faktoren bestimmt. Derzeit ist nicht abzusehen, über welchen Zeitraum, in welchen Unternehmensbereichen und in welchem Maße es zu negativen Effekten kommen wird und inwieweit diese durch gegenläufige positive Effekte ausgeglichen werden können.WashTec arbeitet an der Steigerung der Profitabilität um mittelfristig wieder auf eine zweistellige EBIT-Rendite zu kommen."

Im Extremfall droht eine weitere Kurshalbierung

Das Chartbild des SDAX-Titels sieht mehr als angeschlagen aus. Die Bullen müssen nun alles auf die Unterstützungszone um 30 EUR setzen. Denn bricht diese, droht der Wert den Sell-off weiter fortzusetzen und könnte langfristig sogar Kurse um 16,50 EUR ansteuern. Dort liegen die Hochs der Jahre 2006 und 2007.

Ich drücke dem Unternehmen und den Angestellten natürlich die Daumen, dass die Krise schnell vorbei geht und sich der Aktienkurs bereits in Kürze fangen wird.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 436,00 450,00 465,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,81 2,47 2,84 KGV 19 14 12 Dividende je Aktie in EUR 1,80 2,40 2,50 Dividendenrendite 5,33 % 7,10 % 7,40 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)