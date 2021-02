Wasserstoff, GreenTech, ESG – mit optimierten Einstiegschancen!

DAX®, Dow® & Co. sind im Rallyefieber und notieren auf Rekordständen. Aktien aus den Bereichen Wasserstoff und grüner Technologie sind teils ambitioniert bewertet. Lohnt jetzt überhaupt noch der Einstieg? Anlegern, welchen ein Direkteinstieg aktuell zu riskant erscheint, bietet beispielsweise ein Step-Invest Zertifikat eine interessante Alternative. Die Besonderheit liegt in der Chance, den Einstiegskurs in den Index durch schrittweises investieren zu optimieren.

Zu den wichtigsten Grundlagen eines erfolgreichen Investments gehört allerdings eine gewisse Risikostreuung. Wie breit sie sein muss, hängt vor allem von der Risikoneigung ab. Zudem entscheidet die Anlagestrategie. Viele Investoren setzen beispielsweise auf den DAX®. Er zeigte in den zurückliegenden Jahren auch eine starke Performance. Nebenwerte wie sie beispielsweise im MDAX® enthalten schlugen sich zuletzt jedoch deutlich besser als der Standardwerteindex. Eines der großen Themen im Jahr 2020 war der Klimaschutz. Titel aus den Bereichen grüne Technologie und Wasserstoff sowie Unternehmen, die für Nachhaltigkeit stehen und ESG-Kriterien standen im Fokus. „Diese Themen werden uns voraussichtlich auch 2021 und darüber hinaus begleiten. Um Investoren den Zugang dazu zu ermöglichen, haben wir in den vergangenen Monaten zahlreiche Zertifikate auf Indizes emittiert, die gezielt aber dennoch breit diversifiziert aussichtsreiche Anlagestrategien abbilden,“ erklärt Markus Bilger, Leiter strukturierte Produkte HypoVereinsbank onemarkets. Der Global Hydrogen II Index umfasst beispielsweise 25 Titel aus dem Bereich Wasserstoff. Dazu zählen aktuell beispielsweise Linde, Nel und Plug Power. Im Global Green Technologies Index sind Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energie, Halbleiter, Mobilität und Umwelt-Services enthalten und der UC ESG Goods for Life Index enthält Konzerne, die Güter für den täglichen Gebrauch herstellen. Um in den Index zu gelangen, müssen die Unternehmen jedoch strenge ESG-Kriterien erfüllen.

„Step Invest Zertifikate ermöglicht Anlegern den Einstieg in den jeweiligen Basiswert in mehreren Schritten. Bei potenziellen Rücksetzern in den kommenden Wochen verbilligt sich also der Einstieg in den Index,“ sagt Bilger.

Step Invest-Zertifikate für eine schrittweise Investition in einen Index

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Rückzahlungstermin Global Green Technologies (Net Return) Index HVB54A* 1.025,00 11.02.2025 Global Hydrogen II (Net Return) Index HVB52D* 1.025,00 11.02.2025 UC ESG Goods for Life Index HVB52F* 1.025,00 11.02.2025

* Zeichnungsfrist bis 08.03.2021; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.02.2021; 14:30 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wasserstoff, GreenTech, ESG – mit optimierten Einstiegschancen! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).