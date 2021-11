Wasserstoff-News von der Ballard Power-Aktie, Hexagon Purus-Aktie, Proton Power-Aktie und Deutschen Post-Aktie

In den Niederlanden entstehen viele neue Wasserstoff-Projekte. Das Land nutzt die Windenergie zur Produktion und baut die Häfen zu großen Umschlagsplätzen für den Wasserstoff-Im- und -Export aus.

Nun erhielt ein weiteres Projekt seine Genehmigung. Die Unternehmen Virya Energy und Vision Hydrogen bauen zusammen im Nordseehafen Terneuzen eine 25-MW-Anlage, die pro Jahr etwa 3,5 Mio. Tonnen grünen Wasserstoff produziert. Die Kosten liegen bei 35 bis 45 Mio. Euro. Die langfristige Planung sieht jedoch einen Ausbau auf 75 MW und eine jährliche Produktion von 10,5 Mio. Tonnen vor.

Der kanadische Brennstoffzellenhersteller Ballard Power und Caterpillar entwickeln großtechnische Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme. Sie kommen zur Notstromversorgung in Microsoft-Rechenzentren zum Einsatz. Das Pilotprojekt in Quincy (Washington, USA) wird vom US-Energieministerium finanziell unterstützt. Caterpillar übernimmt die Elektronik, Systemintegration und Steuerung, während Ballard Power die Brennstoffzellen liefert.

„Die Ergebnisse dieses Projekts werden wichtige Erkenntnisse über die Fähigkeit von Brennstoffzellensystemen zur Skalierung und Versorgung von Rechenzentren im Multi-Megawatt-Bereich liefern. Das Projekt wird auch die Skalierbarkeit von Brennstoffzellensystemen, die mit Wasserstoff betrieben werden, unter Kosten- und Leistungsgesichtspunkten untersuchen“, so Ballard Powers CEO Randy MacEwen.

Hexagon Purus mit neuer Liefervereinbarung

Hexagon Purus hat mit einem nicht genannten europäischen Bushersteller eine langfristige Vereinbarung zur Lieferung von Wasserstoff-Speichersystemen geschlossen. Die Zustellung wird zwischen 2021 und 2024 erfolgen und der Auftragswert liegt bei etwa 30 Mio. Euro. Hexagons Typ-vier-Zylinder werden in Kassel (Deutschland) gefertigt und ermöglichen den 18-Meter-Brennstoffzellenbussen eine Reichweite von etwa 350 km.

„Wir sehen, dass sich die Einführung von emissionsfreien Mobilitätslösungen jetzt beschleunigt. Da immer mehr europäische Länder und Städte strategische Maßnahmen zur Förderung der Dekarbonisierung der Mobilität ankündigen, werden mehr Nutzfahrzeuge - insbesondere Stadtbusse - schnell umgestellt werden“, so Hexagon Purus’ CEO Morten Holum.

Proton Motor liefert Wasserstoff-Brennstoffzellen-Kraftwerk aus

Proton Motor Fuel Cell (Tochter der Proton Power Systems) hat sein erstes autarkes Brennstoffzellen-Aggregat „HyShelter240“ an Shell New Energies ausgeliefert. Es ermöglicht die netzunabhängige Energieversorgung einer mobilen Wasserstoff-Tankstelle.

Das Kraftwerk kann aber auch zur Notstromversorgung von Stadtwerken, Krankenhäusern oder Rechenzentren eingesetzt werden. Dabei liefern drei Brennstoffzellen eine Leistung von 240 kW. Proton Motor rechnet schon jetzt mit Folgeaufträgen.

Die Deutsche Post-Tochter DHL Express setzt einen Wasserstoff-Lkw auf der Strecke zwischen Breda (Niederlande) und Brüssel (Belgien) ein, um Erfahrungen zu sammeln. Über die 200 km lange Strecke wird Apple mit Waren versorgt.

„In einer globalisierten Welt sind nachhaltige und saubere Kraftstoffe für eine klimaneutrale Logistik unerlässlich. Dies gilt nicht nur für die See- und Luftfracht, sondern auch für den Straßengüterverkehr, da diese zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen“, so der DHL Express-CEO Alberto Nobis.

Der Artikel Wasserstoff-News von der Ballard Power-Aktie, Hexagon Purus-Aktie, Proton Power-Aktie und Deutschen Post-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. Teresa Kersten arbeitet für LinkedIn und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. LinkedIn gehört zu Microsoft. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Microsoft und empfiehlt die folgende Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2021

