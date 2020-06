Der Wahnsinn geht in die nächste Runde. Trotz aller schlechten Konjunktur-Nachrichten, trotz aller Stänkereien von Donald Trump und trotz aller Warnungen der Experten steigen die weltweiten Indizes anscheinend unendlich in die Höhe. Nachdem die Technologiebörse Nasdaq bereits gegen Ende der vergangenen Woche auf ein neues Allzeithoch geklettert ist, hakt jetzt der S&P 500 die Corona-Krise vorerst ab indem er jetzt seit Jahresanfang im Plus liegt. Welche Horror-Szenarien wurden nicht vor ein paar Monaten rumgereicht. Das jeder Index mindesten 1.000 bis 3.000 Punkte tiefer steht. Anscheinend will das einfach keiner hören, da einfach zu viel Geld im Markt ist. Da stört es auch heute niemanden großartig, dass die deutschen Exporte so stark wie noch nie einbrechen.

Stärkster Export-Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen

Der deutsche Export ist im April in Folge der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das war der größte Rückgang eines Monats im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950. Verglichen mit März 2020 verringerten sich die Exporte um 24,0 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen heftigen Einbruch befürchtet, waren aber im Monatsvergleich nur von einem Rückgang um 15,6 Prozent ausgegangen.

Die Importe verringerten sich im April um 21,6 Prozent auf 72,2 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresmonat. Nachdem die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Verlauf des März eingeführt worden waren, hatten die Einschränkungen im Verlauf des gesamten April den internationalen Warenhandel gelähmt. Das Schließen von Grenzen gerade auch im europäischen Binnenmarkt, die weltweite Verhängung von Handels- und Reisebeschränkungen sowie enorme Störungen in der See- und Luftfracht führten zu einem drastischen Rückgang der Ausfuhren.

Je nach Handelspartner waren die Exporte unterschiedlich stark beeinträchtigt: Die Ausfuhren nach China gingen im April 2020 vergleichsweise moderat um 12,6 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro zurück. Das Corona-Virus war zuerst in der Volksrepublik festgestellt worden und hatte dort zeitweise zu drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt.

Im März hatten sich die Pandemie dann in Europa und den Vereinigten Staaten ausgebreitet. Die Exporte in die besonders betroffenen Länder Frankreich (minus 48,3 Prozent), Italien (minus 40,1 Prozent) und Vereinigte Staaten (minus 35,8 Prozent) brachen gegenüber dem Vorjahresmonat ein.

Der Überschuss in der Handelsbilanz betrug im April auf kalender- und saisonbereinigt 3,2 Milliarden Euro. Ökonomen hatten 11,6 Milliarden Euro erwartet. Der Überschuss in der Leistungsbilanz betrug 7,7 Milliarden Euro.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet mit einem Rückgang der Exporte im Gesamtjahr um mindestens 15 Prozent. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erwartet ein Minus von 15 Prozent bei der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen. Da das wirtschaftliche Wachstum bei nahezu allen Handelspartnern dramatisch einbreche, werde auch die Nachfrage nach „Made in Germany“ deutlich sinken, erläuterte der BDI.

Nach Einschätzung der Welthandelsorganisation (WTO) könnte der Welthandel in diesem Jahr um 13 bis 32 Prozent zurückgehen, je nach Verlauf der Corona-Pandemie. Schon 2019 hatte der Welthandel mit Waren stagniert, belastet von internationalen Handelskonflikten und der Abkühlung der globalen Konjunktur.

Wird der Dax vorsichtiger?

Nachdem der deutsche Leitindex vorbörslich komfortabel im Plus lag, hat er es sich zum Börsenstart noch einmal anders überlegt. Kaum verändert ist der Dax am Dienstag nach dem kleinen Vortages-Rücksetzer in den Handel gestartet. In den ersten Handelsminuten gibt das deutsche Börsenbarometer dann doch etwas mehr ab und liegt jetzt mit 12 765, Punkten fast ein halbes Prozent im Minus.

In den vergangenen elf Handelstagen war der Leitindex ohne größeren Stopp um teils gut 19 Prozent bis auf 12.913 Zähler geklettert, getragen vom Optimismus wegen der Lockerungsmaßnahmen aus der Corona-Krise und zahlreichen Hilfsprogrammen von Notenbanken und Regierungen. „Alle, die jetzt noch einsteigen, müssen wissen, wie hoch die Rückschlagrisiken sind“, warnte daher Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der MDax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,19 Prozent auf 27 042,84 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte unverändert.

Nikola Corp.: Aktie verdoppelt sich an einem Tag!

Der Wasserstoff-Hype schreibt eine neue, schier unglaubliche Geschichte. Die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Truck-Bauer Nikola verdoppelte sich mal eben an einem Tag - ohne Nachricht sprang die Aktie 103 Prozent in die Höhe. Damit ist Nikola Corporation an der Börse mehr wert als die Autobauer Ford und Fiat-Chrysler, wie Vorstandsvorsitzender Trevor Milton auf Twitter richtige feststellt, da für ihn damit ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen ist.

Was Trevor Milton nicht erwähnt. Der von ihm geführte Truck-Bauer hat noch keinen einzigen Wasserstoff-Brummi vom Band rollen lassen, geschweige denn verkauft. Gleiches gilt für den neuen Pickup Badger. Das dürfte sich zumindest am 29. Juni ändern. Da kann der Wasserstoff-Pickup auf der eigenen Hausmesse nämlich bestellt werden. Was er kostet ist bislang allerdings immer noch nicht bekannt.

Was Trevor Milton auch nicht erwähnt. Durch den Börsengang ist er mal eben zum Milliardär geworden. Durch den Börsengang hat sein Aktienpaket an der Nikola Corperation einen Wert von 4,6 Milliarden Dollar. Gestern hat sich die Aktie verdoppelt. Da ist es nicht schwer auszurechnen, wie viel sein Paket im Moment wert ist. Und der Wahnsinn geht weiter. Nachbörslich ist die Aktie weiter zweistellig geklettert. Normal ist das nicht und mit ruhigen Gewissen kann man die Aktie keinen Anleger mehr ans Herz legen.

Lufthansa: Österreich greift der Airline auch unter die Arme

Mit einer Unterstützung von 600 Millionen Euro soll die österreichische Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) die Corona-Krise überstehen. Die Hälfte davon entfalle auf staatlich garantierte Bankkredite, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag in Wien. 150 Millionen erhalte die AUA von der Republik als frisches Eigenkapital. 150 Millionen Euro schieße die Mutter Lufthansa zu. Im Gegenzug erhalte Österreich eine zehnjährige Standortgarantie für die AUA. Das sei eine gute Nachricht für den Standort Österreich generell, so Kurz. Viele unter den 7000 AUA-Mitarbeitern könnten aufatmen. „Diese Einigung wird dazu führen, dass die Masse dieser Arbeitsplätze aufrecht erhalten bleiben kann“, so der Regierungschef.

Besonders wichtig sei der Regierung die Zusage der Lufthansa gewesen, dass der Standort im gleichen Maße wachsen solle wie die Standorte München und Frankfurt, so Kurz. Die AUA war wie die Lufthansa durch die Corona-Krise in eine äußerst bedrohliche Lage geraten. Schon vor einiger Zeit hatte die Schweiz milliardenschweren Staatshilfe für die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss gebilligt. Auch für Brussels Airlines wird eine staatliche Hilfe angestrebt.

Das Rettungspaket verbindet die Regierung aus ÖVP und Grünen mit Klimazielen. So solle es dank einer Anti-Dumping-Regelung keine „Billigst-Tickets“ mehr geben, sagte Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler (Grüne). Unterm Strich sollten keine Tickets unter 40 Euro mehr angeboten werden, so Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Das Gleiche gelte für bestimmte kurze Flugstrecken, die besser per Zug erreicht werden sollten.

Kurz & knapp:

Commerzbank: Das Finanzinstitut hat die angekündigten Ausgabe von Nachranganleihen erfolgreich gestartet. Die erste sogenannte AT-1-Anleihe mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro und mit fester Verzinsung von 6,125 Prozent jährlich sei auf große Nachfrage gestoßen, teilte das Institut am Montagabend in Frankfurt mit. Das Orderbuch sei mit 9,5 Milliarden Euro mehrfach überzeichnet gewesen. Die Anleihe, die dem Kernkapital der Bank zugerechnet werden kann, hat eine unbefristete Laufzeit und kann erstmals zwischen Oktober 2025 und April 2026 gekündigt werden. Dabei soll die Bank die Anleihen zeitweise herabschreiben dürfen, falls die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) des Instituts unter die Marke von 5,125 Prozent fällt. Die Commerzbank hatte Ende Mai mitgeteilt, sich mit solchen Anleihen bis zu drei Milliarden Euro beschaffen zu wollen. „Mit dem Emissionsprogramm schaffen wir einen flexibel nutzbaren Rahmen, um unsere Kapitalstruktur weiter zu optimieren, auch mit Blick auf die sich für uns ergebenden zusätzlichen Geschäftschancen angesichts der Corona-Krise und der veränderten regulatorischen Vorgaben“, hatte Finanzchefin Bettina Orlopp gesagt.

Heidelberger Druck: Das Tief in der Krise steckende Traditionsunternehmen rechnet im Geschäftsjahr 2020/21 wegen der Corona-Pandemie und hausgemachter Probleme erneut mit einem deutlichen Umsatzrückgang. Zudem werden die Kosten für den eingeleiteten Konzernumbau mit der Streichung von 1600 Stellen das Ergebnis belasten, so dass unter dem Strich erneut ein hoher Verlust stehen wird. Allerdings soll dieser nicht mehr so hoch ausfallen, wie noch im vergangenen Geschäftsjahr (31. März 2020), teilte das vor Kurzem aus dem SDax geflogene Unternehmen am Dienstag vor der Bilanz-Presskonferenz in Heidelberg mit. In den zwölf Monaten bis Ende März ging der Umsatz wie bereits bekannt um sechs Prozent auf 2,35 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Minus von 343 Millionen Euro nach einem Gewinn von 21 Millionen Euro im Jahr davor.

Telefonica Deutschland: Der Mobilfunkanbieter Telefonica Deutschland (O2) hat wie erwartet erneut Funkmasten an eine andere Tochter seines spanischen Mutterkonzerns ausgelagert. Es seien 10 100 Masten für insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Telxius verkauft worden, teilte der spanische Telekomkonzern Telefonica am Montagabend in Madrid mit. Die Nettoverschuldung werde sich durch die Transaktion um etwa 500 Millionen Euro verringern. Der deutsche Mobilfunkanbieter, dessen Anteile zu 70 Prozent bei Telefonica liegen, hatte bereits vor vier Jahren 2350 freistehende Mobilfunkmasten an Telxius abgegeben und damit knapp 590 Millionen Euro erlöst. Telxius will in Europa zu einem führenden Anbieter von Funk- und Sendemasten werden. Das Unternehmen gehört zur Hälfte Telefonica. Der Finanzinvestor KKR hält 40 Prozent und Amancio Ortega, der dank seinem 59 Prozent-Anteil am spanischen Modekonzern Inditex mit einem Vermögen von zuletzt rund 55 Milliarden Euro, der reichste Mann Spaniens ist, besitzt die restlichen zehn Prozent.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Homepage Nikola