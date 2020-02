Watchlist für den Crash: 2 Aktien, die innerhalb einer Korrektur noch günstiger werden!

Der nächste Crash ist im Endeffekt bloß eine Frage der Zeit. Ich hoffe, ich schockiere dich nicht mit dieser Erkenntnis, allerdings ist die Statistik an dieser Stelle doch sehr eindeutig: Dann und wann passieren entweder mal Korrekturen oder auch Crashs größeren Ausmaßes, daran können wir leider relativ wenig ändern.

Gerade wenn DAX, S&P 500 und andere globale Weltindizes sich ihren jeweiligen Rekordhochs zuwenden, kann das ein hervorragender Zeitpunkt sein, sich mit diesem Szenario auseinanderzusetzen. Auch ein Rekordhoch muss natürlich kein Auslöser sein, kann eine Korrektur jedoch wahrscheinlicher werden lassen.

Wie auch immer, das Anlegen einer Watchlist kann in diesem Zuge ein smarter Schritt sein. Hier kommen mit Etsy und Tanger Factory Outlet Centers jedenfalls zwei Aktien, die im Rahmen einer möglichen, allerdings noch hypothetischen Korrektur interessant wären. Einfach, weil sie dadurch noch günstiger würden.

Etsy: Starke Wachstumsaktie mit Kurskapriolen

Eine erste Aktie, die zu diesem Kreis dazuzählt, ist die von Etsy. Zugegeben, diese Wachstumsaktie sieht mit einem 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerade wie eine klassische Value-Aktie aus. Eine derzeitige Marktkapitalisierung von 5,8 Mrd. US-Dollar und ein derzeitiges Kursniveau von 49,62 US-Dollar (07.02.2020, maßgeblich für alle Kurse), das noch immer um rund 32 % unter den 2019er-Hochs liegt, könnten schon eher auf ein niedriges Preisniveau schließen lassen. Vor allem, wenn wir die weitere Perspektive bedenken.

Etsy wächst nämlich trotz eines kurstechnisch und teilweise auch operativen Einbruchs im letzten Jahr noch immer solide weiter. Innerhalb der ersten neun Monate betrug das Plus bei den Umsätzen 35,9 %, das Bruttowarenvolumen stieg dabei um knapp 24 %, was deutlich zeigt, dass die Etsy-Plattform weiterhin gefragt bleibt. Das Thema E-Commerce ist dabei ein klarer Wachstumsmarkt, der außerdem in der Nische der Self- und Handmade-Waren funktioniert.

Etsy, das trotz seiner aktuellen Bewertung von immerhin 5,8 Mrd. US-Dollar und Neunmonatsumsätzen von über 548 Mio. US-Dollar eigentlich bereits eine etablierte und globale Kraft ist, ist dabei jedoch in einigen Teilen erst dabei, sich zu etablieren. Im letzten Jahr wurde eine Gratis-Versandoffensive gestartet und das Management investiert sehr viel in die eigene Plattform, um das Wachstum zu beschleunigen und vor allem Kunden dazu bewegen, häufiger zu bestellen. Sowie natürlich auch, um den Netzwerkeffekt und die Attraktivität für Händler und Verkäufer gleichermaßen zu erhöhen.

Langfristiges Denken ist daher im Vordergrund dieser Wachstumsgeschichte und die aktuelle Bewertung ist vergleichsweise günstig. Sollten im Rahmen einer Korrektur die Kurse weiter purzeln, könnte Etsy definitiv einen näheren Blick verdient haben.

Tanger Factory Outlet: Trotz Problemen echt günstig!

Eine zweite Aktie, die durch einen potenziellen Crash oder eine leichte Korrektur nur noch günstiger werden würde, ist die von Tanger Factory Outlet Centers. Zugegeben, dieser auf Einzelhandelsflächen spezialisierte Real Estate Investment Trust besitzt gegenwärtig einige Baustellen. Der E-Commerce schwebt wie ein Damoklesschwert über der Aktie und wird voraussichtlich auch im neuen Jahr für einige Einbußen sorgen.

Nichtsdestoweniger ist die neue Prognose für 2020 mit Funds from Operations in einer Spanne zwischen 1,96 US-Dollar und 2,04 US-Dollar weiterhin stark und führt bei einem derzeitigen Kursniveau von 13,48 US-Dollar zu einem Kurs-FFO-Verhältnis von 6,9. Und das sogar im schlechtesten Fall dieser Prognose, die außerdem einen Rückgang der bisherigen Vermietungsquote auf 92 bis 93 % vorsieht. Per Ende des vierten Quartals lag dieser Wert noch bei 97 %, das Management hat im Rahmen dieser Prognose bereits anstehende Veränderungen und einen höheren Leerstand eingepreist.

Das derzeitige Bewertungsmaß könnte diese operativen Probleme daher schon berücksichtigt haben, wodurch diese Value-Aktie langfristig womöglich noch interessanter werden könnte. Außerdem kommt hier gegenwärtig bei quartalsweisen Ausschüttungen in Höhe von 0,3575 US-Dollar derzeit eine Dividendenrendite von momentan über 10 % zu diesem günstigen Gesamtmix dazu, die wiederum auf annualisierter Basis mit 1,43 US-Dollar noch immer reichlich gedeckt sein dürfte von den Funds from Operations.

Tanger Factory Outlet Centers ist dabei inzwischen sogar ein Dividendenaristokrat und hat die eigene Ausschüttung erst kürzlich das 27. Jahr in Folge erhöht. Möglicherweise daher eine interessante Aktie sowohl für jetzt als auch im Rahmen einer Korrektur, bei der das Bewertungsmaß bloß noch günstiger wird.

Wachstum oder Dividende?

Mit Etsy und Tanger Factory Outlet Centers existieren grundsätzlich zwei spannende Aktien, die während einer Korrektur wohl wirklich preiswert werden könnten. Zudem haben Investoren bei diesen Kandidaten die Wahl zwischen Wachstum oder Dividende. Eine Wahl, die ich dir im Fall der Fälle jedoch nicht abnehmen kann.

Ist das die „nächste Netflix“?

Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub - Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images