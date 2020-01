Watsco zahlt seit 46 Jahren eine Dividende an die Aktionäre

Der amerikanische Industriekonzern Watsco Inc. (ISIN: US9426222009, NYSE: WSO) wird eine vierteljährliche Dividende von 1,60 US-Dollar ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auszahltag ist der 31. Januar 2020 (Record date: 16. Januar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 6,40 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 180,15 US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2019) beträgt die aktuelle Dividendenrendite damit 3,55 Prozent.

Insgesamt erhalten die Aktionäre seit 46 Jahren ununterbrochen eine Dividende. In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 3,7 Mrd. US-Dollar nach 3,56 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie bereits am 17. Oktober 2019 berichtet wurde. Der Nettoertrag lag bei 251,37 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 247,53 Mio. US-Dollar).

Watsco mit Firmensitz in Coconut Grove in Florida ist ein Großhändler für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnikprodukte. Das Unternehmen wurde 1947 unter dem Namen Wagner Tools gegründet. Die Aktie liegt an der Wall Street auf Sicht der letzten 12 Monate mit 29,47 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 6,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2019).

Redaktion MyDividends.de