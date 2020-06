WD-40 schüttet Dividende aus

Die WD-40 Company (ISIN: US9292361071, NASDAQ: WDFC) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 67 US-Cents, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Dividendenzahlung an die Aktionäre erfolgt am 31. Juli 2020 (Record date: 17. Juli 2020).

Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt der Hersteller von Multifunktionsölen 2,68 US-Dollar Dividende. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 192,80 US-Dollar (Stand: 16. Juni 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,39 Prozent. WD-40 Company ist in den 50er Jahren als „Rocket Chemical Company“ gegründet worden. Norm Larsen entwickelte nach 39 erfolglosen Versuchen ein besonderes Korrosionsschutzmittel, das er „WD-40“ (water displacement = Wasserverdränger, 40. Versuchsformel) nannte. WD-40 hat seinen Firmensitz in San Diego in den USA und liefert seine Produkte nach Firmenangaben in 176 Länder. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (29. Februar 2020) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 100,05 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 101,34 Mio. US-Dollar), wie am 9. April berichtet wurde. Der Gewinn betrug 14,33 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 15,91 Mio. US-Dollar). Die Aktie weist auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street ein Kursminus von 0,69 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Juni 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de