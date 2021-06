WD-40 schüttet Dividende aus

Die WD-40 Company (ISIN: US9292361071, NASDAQ: WDFC) wird eine vierteljährliche Dividende von 72 US-Cents ausschütten, wie das Unternehmen am Dienstag berichtete. Die nächste Dividendenzahlung an die Aktionäre erfolgt am 30. Juli 2021 (Record date: 16. Juli 2021).

Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt der Hersteller von Multifunktionsölen 2,88 US-Dollar Dividende. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 256,27 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,12 Prozent. WD-40 Company ist in den 50er Jahren als „Rocket Chemical Company“ gegründet worden. Norm Larsen entwickelte nach 39 erfolglosen Versuchen ein besonderes Korrosionsschutzmittel, das er „WD-40“ (water displacement = Wasserverdränger, 40. Versuchsformel) nannte. WD-40 hat seinen Firmensitz in San Diego in den USA und liefert seine Produkte nach Firmenangaben in 176 Länder. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 (28./29. Februar 2021) erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 111,91 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 100,05 Mio. US-Dollar), wie am 8. April 2021 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 17,19 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 14,33 Mio. US-Dollar). Die Aktie weist auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street ein Kursminus von 3,54 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,46 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juni 2021). Redaktion MyDividends.de