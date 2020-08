WDH/Aktien Europa Schluss: Börsen schwächeln im Gegensatz zur Wall Street

(technische Wiederholung)

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Börsen war am Donnerstag nach den jüngsten Kursgewinnen erst einmal die Luft raus. Mehr Spielraum für die US-Notenbank Fed bei ihrem Inflationsziel beflügelte eher in den USA die Kurse, in Europa verstärkten die Leitbörsen nach dieser Erkenntnis eher noch ihre Talfahrt. Der EuroStoxx fiel am Ende um 0,77 Prozent auf 3331,04 Punkte - und schloss damit fast auf Tagestief.

Experten zufolge können die europäischen Leitindizes bei den US-Börsen erneut nicht mithalten - auch wenn US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem jährlichen Notenbankertreffen die jüngsten Spekulationen erfüllte, indem die Fed künftig mehr Flexibilität bei ihrem Inflationsziel bekommen soll. "Es gab in Europa keine positive Reaktion auf Powells Update, obwohl es den Anschein hat, als hätte die Fed die Tür für eine äußerst aggressive Geldpolitik weit offen gelassen", urteilte Marktexperte David Madden vom Broker CMC Markets.

Der französische Cac 40 sank am Donnerstag um 0,64 Prozent auf 5015,97 Punkte und der britische FTSE 100 verlor 0,75 Prozent auf 5999,99 Zähler.