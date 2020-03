WDH: Bausoftwareanbieter Nemetschek sieht sich gut gerüstet für 2020

(Wiederholung: Beim Umsatzwachstum und dem Anstieg des operativen Ergebnisses im zweiten Absatz wurde die Bezugsgröße präzisiert, es handelt sich jeweils um währungsbereinigtes Wachstum.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwareanbieter Nemetschek geht angesichts der Coronavirus-Pandemie vorsichtig, aber doch zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr. Trotz des aktuell sehr unsicheren Umfelds blicke der Vorstand wegen des großen Nachholpotenzials vieler Länder bei der Digitalisierung grundsätzlich positiv auf die weitere Geschäftsentwicklung, wie der MDax -Konzern am Dienstag in München mitteilte. Der Konzernumsatz dürfte sich zumindest stabil entwickeln oder sogar leicht zulegen, die operative Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll dieses Jahr bei mehr als 26 Prozent liegen (VJ: 29,7). Die Prognosen stehen unter dem Vorbehalt, dass sich die Rahmenbedingungen vor allem wegen der Covid-19-Pandemie nicht wesentlich verschlechtern.

Zahlen für Umsatz und operatives Ergebnis des Vorjahres hatte Nemetschek schon vorgelegt, der Umsatz war um währungsbereinigt 18 Prozent auf 556,9 Millionen Euro gestiegen. Das operative Ergebnis legte ohne Wechselkurseffekte um ein knappes Drittel auf 165,7 Millionen Euro zu. Unter dem Strich erzielte Nemetschek vor allem dank eines Anteilsverkaufs einen Gewinnsprung von 66,3 Prozent auf 127,2 Millionen Euro. Ohne den Verkauf hätte der Überschuss um 27,7 Prozent zugelegt. Die Dividende will Nemetschek auf 0,28 Euro je Aktie aufstocken, das ist ein Cent mehr als ein Jahr zuvor, wenn der erfolgte Aktiensplit berücksichtigt wird./men/mis