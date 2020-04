WDH/Brandschutz-Experte und Naturschützer fordern Umdenken im Forstbetrieb

(Tippfehler in der Überschrift behoben)

MÜNSTER (dpa-AFX) - Mischwälder pflanzen, Wege pflegen und Schneisen vorbereiten - angesichts der Waldbrände in zahlreichen Regionen Deutschlands fordern Naturschützer und Brandexperten ein Umdenken im Forstbetrieb. Der Waldumbau müsse stärker aktiv von der Feuerwehr begleitet werden, teilte Dirk Aschenbrenner, Präsident der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) am Donnerstag mit. "Die derzeit in Deutschland auftretenden Brände sind ein eindeutiges Warnsignal und zeigen uns, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt."

In den vergangenen Tagen brannten vor allem in Nordrhein-Westfahlen und Niedersachsen zahlreiche Flächen. Brände wurden auch aus anderen Teilen Deutschlands gemeldet - etwa aus dem Wilden Moor bei Rendsburg in Schleswig-Holstein, aus Thüringen und einem Wald in Nürnberg. Im Nordosten Deutschlands im Bereich des östlichen Niedersachsens bis nach Brandenburg sowie im Süden und Südwesten Deutschlands herrscht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr.

Auch der World Wide Fund For Nature (WWF) empfiehlt, stärker auf Mischwälder zu setzen. "Laubbäume erhöhen den Grundwasserspiegel, sorgen für ein kühleres Waldklima und beugen somit auch Bränden vor", sagte WWF-Naturschutzvorstand Christoph Heinrich laut einer Mitteilung. Die Naturschützer fordern außerdem, Entwässerungsgräben zurückzubauen und den Böden so weniger Flüssigkeit zu entziehen./rbo/DP/mis