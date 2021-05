WDH/Ceconomy holt Eon-Manager Wildberger als neuen Chef

(Name der Ceconomy-Tochter in Media-Saturn-Holding berichtigt)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy ist bei der Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden fündig geworden: Eon -Manager Karsten Wildberger übernimmt ab 1. August das Ruder bei der Holding mit ihren Ketten MediaMarkt und Saturn, wie Ceconomy am Montag in Düsseldorf mitteilte. Gleichzeitig wird die Führungsstruktur von Ceconomy und ihrer Tochter Media-Saturn-Holding vereinheitlicht. So übernimmt Wildberger auch die Führung der Ceconomy-Tochter und löst damit den langjährigen Chef Ferran Reverter ab, der zum Fußballclub FC Barcelona wechselt.

Damit hat die langjährige Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden für Ceconomy ein Ende. Der bisherige Interimschef Bernhard Düttmann war im Oktober 2019 zunächst für ein Jahr gekommen. Im September vergangenen Jahres hatte der Aufsichtsrat seinen Vertrag nochmals um 12 Monate verlängert, um bei der Suche nach einem Nachfolger mehr Zeit zu gewinnen. Düttmann werde Wildberger bis zu seinem Vertragsende am 16. Oktober 2021 "beratend und unterstützend zur Verfügung stehen", teilte Ceconomy weiter mit.

Bereits im April hatte der Aufsichtsrat von Ceconomy den Finanzvorstand von Media-Saturn-Holding, Florian Wieser, auch zum Finanzchef von Ceconomy ernannt. Damit wird künftig die doppelte Managementstruktur von Ceconomy und Media-Saturn-Holding entfallen.

Wildberger ist aktuell Vorstand beim Energiekonzern Eon und verantwortet dort unter anderem den Vertrieb sowie die dezentrale Energieinfrastruktur./nas/he/fba