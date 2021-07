WDH: Chipindustrie-Ausrüsters ASML erhöht erneut Prognose - Aktienrückkauf

(Im vierten Satz wurde ein Tippfehler entfernt.)

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster ASML hat nach einem weiter starken Geschäft im zweiten Quartal die Prognose für 2021 erneut angehoben. Der Umsatz soll im laufenden Jahr jetzt um rund 35 Prozent steigen, teilte das Schwergewicht aus dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittwoch in Veldhoven mit. Der Konzern hatte erst im April bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal die Prognose für das Umsatzplus auf rund 30 Prozent erhöht. ASML kündigte zudem den Rückkauf von eigenen Aktien im Volumen von bis zu neun Milliarden Euro Ende 2023 an. Die ASML-Anteile gehören seit Jahren zu den Höhenfliegern am Aktienmarkt. Alleine in diesem Jahr legte der Börsenwert um fast die Hälfte auf 244 Milliarden Euro zu. Damit ist ASML nach dem französischen Luxusgüterunternehmen LVMH das zweitwertvollste Unternehmen der Eurozone. ASML profitiert mit seinen Anlagen zur Chipherstellung stark vom aktuellen, weltweiten Halbleitermangel. Chiphersteller bauen ihre Kapazitäten daher deutlich aus./zb/mis