WDH/Cropenergies startet mit Zuwächsen ins Geschäftsjahr - Höhere Umsatzprognose

MANNHEIM (dpa-AFX) - Eine Erholung der Nachfrage nach Biosprit im Zuge der Lockerung von Corona-Einschränkungen treibt Cropenergies an. Für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr erwartet das Management nun einem Umsatz von 925 bis 975 Millionen Euro nach bislang bestenfalls 920 Millionen Euro, wie die Südzucker-Tochter am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Das operative Ergebnis soll weiterhin 50 bis 80 Millionen Euro erreichen. Die Aktie geriet zuletzt dennoch unter Druck und fiel um gut 2,5 Prozent.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs stiegen die Erlöse laut Mitteilung um gut ein Viertel auf 214 Millionen Euro. Mit 15,2 Millionen Euro war das operative Ergebnis fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Im Vorjahresquartal hatte Cropenergies aufgrund eines coronabedingten Stillstandes am Standort Wanze deutlich weniger umgesetzt./ngu/mis