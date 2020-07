WDH: Daimler sieht nach Verkaufseinbruch im Halbjahr Silberstreif am Horizont

(neu: Wochentag im 2. Satz berichtigt: Mittwoch.)

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler geht nach einem Absatzeinbruch im ersten Halbjahr zuversichtlicher in den Rest des Jahres. "Knapp 870 000 Autos der Marke Mercedes-Benz haben wir seit Jahresbeginn abgesetzt", sagte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Dax -Konzerns laut Redetext. "Das sind fast 19 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum." Im zweiten Quartal habe das Unternehmen jedoch bereits wieder etwas Boden gutgemacht. Im Juni lagen die Pkw-Auslieferungen an die Endkunden laut Källenius wieder leicht über dem Vorjahresniveau.

Im wichtigsten Einzelmarkt China habe Mercedes-Benz beim Absatz das bisher beste zweite Quartal erzielt. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass andere Märkte an diese Entwicklung Schritt für Schritt anknüpfen", sagte Källenius. In China hatte die Corona-Pandemie das Wirtschaftsleben zuerst lahmgelegt, bevor sie auf Europa und Nordamerika übergriff. China fuhr die Wirtschaft als erstes wieder hoch, in Europa und Nordamerika ging es später wieder los. "Nahezu alle unsere Händler weltweit haben wieder geöffnet", sagte Källenius.

Im für Daimler ebenfalls sehr wichtigen und konjunktursensiblen Lkw-Geschäft hat der Konzern im ersten Halbjahr einen noch deutlich herberen Dämpfer als bei Pkw einstecken müssen. Mit rund 150 000 Lkw hat Daimler 38 Prozent weniger Fahrzeuge abgesetzt als ein Jahr zuvor, wie Källenius sagte. Dafür sei allerdings neben Covid-19 auch ein ohnehin schwächeres Marktumfeld verantwortlich, insbesondere in Europa und Nordamerika. "Die Entwicklung der Auftragseingänge war in den letzten Wochen aber in fast all unseren Kernmärkten wieder positiv", sagte Källenius./men/jha/