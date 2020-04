WDH: Deutsche Bank rechnet weiter mit stabilem Ertrag in der Kernbank

(Schreibfehler in der Überschrift behoben)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank rechnet im laufenden Jahr trotz der Corona-Pandemie weiter mit einem stabilen Ertrag im Kerngeschäft. Da die Bank derzeit die Risiken und deshalb einige Geschäfte zurückfährt, wird insgesamt weiter mit einem leichten Ertragsrückgang gerechnet. "Die Erträge des Konzerns dürften im Jahr 2020 etwas geringer ausfallen, was hauptsächlich auf unsere fortgesetzten Aktivitäten zur Risikominderung in der Abbaueinheit CRU zurückzuführen ist", hieß es in dem am Dienstag in Frankfurt veröffentlichten Bericht zum ersten Quartal. Bei der "Abbaueinheit CRU" handelt es sich um die interne Bad Bank der Deutschen Bank.

In der Kernbank sollen die Erträge auf Jahressicht dagegen im Wesentlichen unverändert bleiben, da die starke Geschäftsentwicklung des ersten Quartals durch geringere Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf ausgeglichen wird. Damit bestätigte die Bank alles in allem ihre bisherige Prognose. Der Konzern hatte bereits am Sonntagabend die wichtigsten Eckdaten über das vergangene Quartal veröffentlicht. Dabei fielen die Erträge, das Ergebnis vor Steuern und der Gewinn deutlich besser aus, als Experten erwartet hatten.

Die Aktie legte deshalb in den vergangenen zwei Handelstagen um 17 Prozent zu./zb/stk/stw