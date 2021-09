WDH/Devisen: Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

(Beim Referenzkurs im 1. Absatz, letzter Satz, wird der Wochentag berichtigt: Vortag)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag weiter stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1830 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1838 Dollar festgesetzt.

Ein Telefongespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wurde an den Devisenmärkten positiv aufgenommen. Der neuseeländische und der australische Dollar, die häufig von einer guten Marktstimmung profitieren, legten zu. Der japanische Yen als sicherer Anlagehafen stand hingegen unter Druck. Es war das erste Telefonat der beiden Staatschefs seit vielen Monaten.

Vor dem Wochenende dürften Anleger auch einige Konjunkturdaten in den Blick nehmen. In der Eurozone stehen Produktionsdaten aus der Industrie auf dem Programm, in den USA werden Preisdaten von der Herstellerebene erwartet. Daneben melden sich vor allem in Europa zahlreiche Notenbanker zu Wort./bgf/jha/