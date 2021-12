WDH/Devisen: Euro steigt auf den höchsten Stand seit einem Monat

(Zahl im 1. Absatz, 4. Satz präzisiert: 1,13)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch merklich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag bei 1,1369 US-Dollar. Die ist der höchste Stand seit einem Monat. Am Mittag hatte der Euro noch unter 1,13 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1303 (Dienstag: 1,1331) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8847 (0,8825) Euro.

Der Dollar hatte im bald ablaufenden Jahr davon profitiert, dass die Zinserhöhungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed gestiegen sind. So wird an den Finanzmärkten schon im Juni 2021 mit einer Leitzinsanhebung gerechnet. Mittlerweile sei jedoch die erwartete Straffung der US-Geldpolitik schon im Dollarkurs berücksichtigt, sagten Händler. Daher profitiere der Dollar zuletzt kaum noch. Zudem dürften auch angesichts der wirtschaftlichen Erholung auch andere Länder ihre Geldpolitik straffen, was die jeweiligen Währungen attraktiver machen dürfte.

Weiterhin sorgt die Corona-Lage für Verunsicherung unter den Anlegern. Zuletzt dominierte jedoch die Hoffnung, dass die neue Variante Omikron für weniger starke Krankheitsverläufe sorgt als bisherige Varianten. Allerdings verzeichnete in Europa Italien einen sprunghaften Anstieg der täglichen Corona-Fallzahlen. In Griechenland verdoppelten sich diese binnen 24 Stunden.

Unter Druck geraten ist unterdessen die türkische Lira. Der Dollar und der Euro legten im Gegenzug zu, während die Lira zu allen wichtigen Währung nachgab. In der vergangenen Woche hatte sich die Lira von ihrer Talfahrt erholt, nachdem die Regierung ein Stabilisierungspaket angekündigt hatte. Oppositions-Politiker und einige Ökonomen sagten hingegen, die Lira sei nur dank der nicht öffentlich gemachten Verkäufe von Dollarreserven in Milliardenhöhe von Seiten der Zentralbank stabilisiert worden. Zudem dürften die Maßnahmen der Regierung den Staatshaushalt stark belasten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84115 (0,84248) britische Pfund, 129,97 (130,16) japanische Yen und 1,0380 (1,0381) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1800 Dollar gehandelt. Das waren sechs Dollar weniger als am Vortag./jsl/he