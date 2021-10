WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt träge

(Dax-Tendenz ergänzt)

DEUTSCHLAND: - RICHTUNGSLOS - Der Dax wird wohl auch am Donnerstag über die in dieser Woche bislang umkämpfte Marke von 15 500 Punkten erst einmal nicht hinauskommen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,23 Prozent auf 15 487 Punkten. Damit hinkt der Dax den rekordhohen Indizes an der Wall Street weiter hinterher, wo am Vortag erneut gute Unternehmenszahlen die Anleger überzeugt hatten. Auch der Elektroautobauer Tesla hatte mit seinem nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalsbericht besser als erwartet abgeschnitten. In Europa nimmt die Bilanzsaison nun ebenfalls Fahrt auf.

USA: - DOW-REKORD - Zur Wochenmitte hat es der US-Leitindex auf einen weiteren Höchststand geschafft. Mit 35 669 Punkten überwand der Dow am Mittwoch das bisherige Rekordhoch von Mitte August. Gut kamen bei den Anlegern die höher gesteckten Gewinnziele des Telekomriesen Verizon und des Pharmakonzerns Abbott Laboratories an. Damit könnte sich immer mehr ein guter Verlauf der Saison der Quartalsberichte abzeichnen. Zur Schlussglocke verzeichnete der Dow ein Plus von 0,43 Prozent auf 35 609,34 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Nach der jüngsten Kurserholung haben sich die Anleger an den Börsen Asiens am Donnerstag zurückgehalten. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt um 0,35 Prozent zu. In Hongkong fiel der Hang Seng aber um 0,3 Prozent. Unter Druck standen insbesondere die Aktien des kriselnden chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande, nachdem ihr Handel nach längerer Pause wieder aufgenommen wurde. Der japanische Leitindex Nikkei-225 sank um 1,7 Prozent.

