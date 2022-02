WDH/INDEX-FLASH: Kriegsangst hat Europas Börsen erneut im Griff

(Wort im ersten Satz ergänzt)

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Börsen Europas sind am Freitag nach einem weitgehend stabilen bis leicht positiven Verlauf in die Verlustzone gesackt. Zwischenzeitlich hoffnungsvolle Signale im Konflikt zwischen Russland und dem Westen wurden erneut überschattet, denn aktuell steigt wieder die Sorge vor den Folgen eines Einmarsches Russlands in die Ukraine. Der EuroStoxx 50 büßte am frühen Nachmittag 0,5 Prozent auf 4092,29 Punkte ein. Der französische Cac 40 hielt sich knapp im Plus mit 0,1 Prozent auf 6952,71 Punkte. Der britische FTSE 100 fiel auf 7538,50 Punkte, womit er kaum verändert war.

Die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte zur Entschärfung der Krise um die Ukraine angesichts eines nächste Woche anstehenden Treffens der Außenminister der USA und Russlands wich. Zuletzt kamen Berichte auf, wonach die Separatisten in der Donbass-Region Frauen und Kinder nach Russland evakuieren wollten./ck/mis