WDH/Indien: Keine indischen Geiseln in der Ukraine

NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien hat Gerüchte dementiert, wonach indische Studenten als Geiseln in der Ukraine in Charkiw genommen worden sein sollen. Man habe keine Berichte gehört, wonach ukrainische Behörden die Studierenden daran gehindert hätten, ukrainisches Territorium zu verlassen, teilte das Außenministerium in Neu Delhi am Donnerstag mit. Vielmehr habe man mit ukrainischen Behörden zusammengearbeitet, damit am Mittwoch viele indische Studierende Charkiw und umliegende Gebiete mit Spezialzügen verlassen konnten.

Insgesamt sind nach indischen Ministeriumsangaben weiterhin Tausende Studierende aus Indien in der Ukraine. Mindestens einer starb am Dienstag im Beschuss in Charkiw. Ukrainische Bildungsinstitutionen genießen in Indien ein hohes Ansehen, besonders weil schon in UdSSR-Zeiten viele in der Ukraine-Region studierten. Indien organisiert derzeit Busse und Flüge aus ukrainischen Nachbarländern, um ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Sicherheit zu bringen.

Bislang hat Indien - die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt - den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine nicht verurteilt. Auch hat sich das Land beim UN-Sicherheitsrat in der Ukraine-Situation der Stimme enthalten. Indien und Russland haben langjährige enge Beziehungen. Zudem ist Indien strategisch stark mit Russland verbunden, da die Mehrheit der indischen Militärhardware von dort stammt./asg/DP/eas