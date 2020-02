WDH/Kreise: CDU-Sonderparteitag zum Parteivorsitz am 25. April

(Der Beschluss fiel im Präsidium rpt Präsidium und noch nicht formell im Vorstand.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU will ihren neuen Vorsitzenden auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin wählen. Darauf hat sich das Parteipräsidium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag verständigt. Formell muss der CDU-Bundesvorstand noch zustimmen, der am Vormittag noch tagte./bk/rm/DP/mis