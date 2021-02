WDH: Malta beschränkt Astrazeneca-Impfstoff auf unter 55-Jährige

(im 2. Satz wurde geändert: Dienstag)

VALLETTA (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Malta den Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca nur an Erwachsene unter 55 Jahren verabreichen. Das teilte Gesundheitsminister Chris Fearne am Dienstag mit. Zur Begründung sagte er, es gebe nicht ausreichend Daten, die die Wirksamkeit bei älteren Menschen garantieren würden.

Ältere sollen demnach die Vakzine von Pfizer -Biontech und Moderna erhalten. Das kleinste EU-Land mit rund 500 000 Einwohnern hatte insgesamt zwei Millionen Dosen bestellt. Das würde reichen, um die Bevölkerung doppelt zu impfen. Fearne fügte hinzu, dass Malta überschüssige Impfdosen an andere Länder spenden oder verkaufen wolle./bbg/DP/he