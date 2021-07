WDH/Munich Re übertrifft Erwartungen und sieht sich auf Weg zum Jahresziel

(Überschrift angepasst)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re sieht sich auf gutem Weg zu seinem Jahresziel von 2,8 Milliarden Euro Gewinn. Im zweiten Quartal übertraf der Dax -Konzern mit einem Ergebnis von 1,1 Milliarden Euro die Erwartungen der Analysten. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Insgesamt summiert sich der Gewinn im ersten Halbjahr damit auf 1,7 Milliarden Euro. Die endgültigen Zahlen für die erste Jahreshälfte will die Munich Re am 10. August vorlegen./cho/DP/nas