WDH/Nach Login-Verzögerungen: Sky rät Streamingkunden früher einschalten

(Im 2. Satz des 2. Absatzes wurde konkretisiert, dass es sich nur um Sky Ticket handelte.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Login-Problemen bei seinen Streamingangeboten beim letzten Champions-League-Spiel des FC Bayern rät der Pay-TV-Sender Sky seinen Kunden, sich frühzeitig vor dem Anpfiff des Halbfinalspiels der Münchner am Mittwoch gegen Olympique Lyon einzuschalten. Damit könnten Wartezeiten vermieden werden, hieß es am Dienstag vom Sender. Anpfiff in Lissabon ist um 21.00 Uhr.

Sky hatte das Viertelfinalspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag gegen den FC Barcelona (8:2) bei der Königsklassen-Endrunde in der portugiesischen Hauptstadt exklusiv gezeigt. Einige Kunden des Streamingangebotes Sky Ticket verpassten allerdings die ersten Minuten. Wegen des großen Interesses hatten sich nicht alle rechtzeitig zum Anpfiff einloggen können. Über die sozialen Medien äußerten manche Fans ihren Unmut. Später ebbte die Kritik ab. Abgesehen von den Login-Verzögerungen liefen die Streamingdienste und auch die Übertragung über Kabel und Satellit nach Angaben von Sky störungsfrei.

Möglicherweise wird der Andrang beim Login für das Spiel der Bayern gegen Lyon aber nicht mehr so groß sein. Der Streamingdienst DAZN überträgt parallel zu Sky die beiden Halbfinals - somit auch an diesem Dienstag die Partie RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain - und das Endspiel./clu/DP/men