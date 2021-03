WDH: NRW startet am 8. März mit Impfung für Personal von Kitas und Schulen

(Überschrift präzisiert)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalen startet am 8. März mit Impfungen für das Personal in Kitas und Schulen. Das kündigte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag in Düsseldorf an. Stamp sprach von einem Befreiungsschlag für Beschäftigte und Familien.