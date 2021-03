WDH/Polizeipräsident: Corona-Demos sind Ausdruck zunehmender Frustration

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Dresdner Polizei spürt bei Corona-Protesten eine zunehmende Frustration über den Staat und eine Radikalisierung auf der Straße. "Manchmal sind es nur abfällige Bemerkungen, mitunter aber auch Gewalt. Je länger die staatlichen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung andauern, umso angespannter ist die Stimmung", sagte Polizeipräsident Jörg Kubiessa am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Gewaltausbruch bei der jüngsten Demonstration am Samstag in Dresden sei für ihn die "Antwort der "Querdenker" auf den konsequenten Rechtsstaat": "Sie entlud sich, als wir sie nicht gewähren ließen und zur Verantwortung zogen." Nicht die Zahl der Beamten sei das Problem gewesen, sondern die Dynamik der Einsatzlage./jos/DP/eas