WDH/ROUNDUP 4: Grünes Licht der EU für Impfstoff

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU nimmt den Kampf gegen das Coronavirus mit dem neuen Impfstoff auf. Die EU-Kommission erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag sagte. "Heute fügen wir dem Kampf gegen Covid-19 ein wichtiges Kapitel hinzu." Wenige Stunden zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) in Amsterdam die bedingte Zulassung des Corona-Impfstoffes empfohlen. Dem Start von Massen-Impfungen in der EU steht somit nichts mehr im Wege. Zeitgleich steht die EU wegen einer neuen Virus-Variante vor neuen Problemen.

Die meisten EU-Länder wollen schon zwischen dem 27. und 29. Dezember mit dem Impfen beginnen. "Am 27.12. geht es in D los", twitterte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. "Die ersten Pflegebedürftigen werden geimpft." Bis Jahresende sollten über 1,3 Mio Impfdosen an die Bundesländer ausgeliefert und von diesen an die Impfteams verteilt werden. "Im Januar werden jede Woche mindestens weitere 670 000 Dosen ausgeliefert", schrieb Spahn unmittelbar nach der EU-Entscheidung.

Als "historische wissenschaftliche Leistung", bezeichnete EMA-Direktorin Emer Cooke am Montag die bedingte Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes in der EU. Bei einer bedingten Zulassung ist der Hersteller verpflichtet, auch nach Start der regulären Impfungen Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln.

Spahn sprach ebenfalls von einem "Meilenstein in der Pandemiebekämpfung". Impfungen ebneten den Weg aus der Krise, twitterte Spahn nach der EMA-Entscheidung.

Der Impfstoff ist bereits unter anderem in Großbritannien, den USA und Kanada zugelassen. Er hat nach Angaben der Hersteller Biontech und Pfizer eine Wirksamkeit von rund 95 Prozent und wird für Personen ab 16 Jahre empfohlen.

Unterdessen reagierten weltweit zahlreiche Länder auf eine neue Variante des Coronavirus, die sich vor allem in London und Südostengland rasant ausbreitet. Der Flugverkehr aus Großbritannien wurde daher etwa in Deutschland und den meisten anderen EU-Staaten eingestellt. Bis zum Montagabend war die neue Virus-Variante bereits in einigen Nachbarländern Deutschlands nachgewiesen worden - unter anderem in Dänemark, Belgien oder den Niederlanden.

Ein Krisentreffen der EU-Staaten war am Montagnachmittag ohne konkrete Ergebnisse geblieben. Teilnehmer hatten die EU aufgefordert, Leitlinien im Umgang mit der neuen Virus-Variante vorzulegen.

In Deutschland gilt seit Montag bis zunächst zum 31. Dezember ein Landeverbot für Passagierflugzeuge aus Großbritannien. Die Einreise von Hunderten Passagieren wurde bereits am Sonntagabend vorerst gestoppt - bis ein Corona-Testergebnis vorlag. Bis zum Montagabend waren deutschlandweit acht Fluggäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere Labortests sollten nun klären, ob sie sich mit der neuen Variante des Coronavirus infiziert hatten.

Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, hatte der Premierminister des Vereinigten Königreiches, Boris Johnson, gesagt. Der Virologe Christian Drosten äußerte jedoch Zweifel an der wissenschaftlichen Gewissheit dieses Wertes. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA rechnet damit, dass der Impfstoff der Firmen Pfizer und Biontech auch gegen die neu aufgetretene Coronavirus-Variante wirksam ist.