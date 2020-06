WDH/ROUNDUP/Bruder Floyds im Kapitol: Georges Tod darf nicht umsonst sein

(Im Zitat im ersten Absatz wurde ein Tippfehler beseitigt: hat statt hast)

WASHINGTON (dpa-AFX) - In einer emotionalen Ansprache vor dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat ein Bruder des getöteten Afroamerikaners George Floyd Gerechtigkeit gefordert. "Es liegt an Ihnen, sicherzustellen, dass sein Tod nicht umsonst ist", sagte Philonise Floyd zu den Abgeordneten am Mittwoch in Washington. Er berichtete von großer Trauer. "Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Art von Schmerz man fühlt, wenn man so etwas sieht. Wenn man seinen großen Bruder beobachtet, zu dem man sein ganzes Leben lang aufgeschaut hat, wie er stirbt. Stirbt und dabei nach seiner Mutter ruft."

George Floyd sei ein freundlicher, milder Mann gewesen. Auch in dem mittlerweile weltbekannten Video seiner Tötung sei zu sehen, dass er respektvoll zu den Polizisten war und sich nicht gewehrt habe. "Der Mann, der ihm das Leben nahm, der ihn acht Minuten und 46 Sekunden erstickte - er (Floyd) hat ihn noch immer "Sir" genannt, als er ihn um sein Leben anflehte."

Floyds Tod bei dem Polizeieinsatz am 25. Mai hat Massenproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt weltweit ausgelöst. Die Proteste dauern an. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie in den Nacken des am Boden liegenden Mannes gedrückt - trotz dessen wiederholter Bitten, ihn atmen zu lassen. Der Polizist und drei an dem Einsatz beteiligte Kollegen wurden entlassen, festgenommen und angeklagt. Floyd war wegen des Verdachts, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben, festgenommen worden.

George hätte an diesem Tag niemandem etwas zuleide getan, sagte sein Bruder weiter. "Er hatte es nicht verdient, wegen zwanzig Dollar zu sterben. Ich frage Sie, ist es das, was ein Schwarzer wert ist? Zwanzig Dollar?" Zum Ende seiner Ansprache wandte Philonise Floyd sich direkt an seinen Bruder und sagte ihm, dass er die Welt verändert habe. "Ich hoffe, Du findest Mama und Du kannst in Frieden und Kraft ruhen."/scb/DP/eas