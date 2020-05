WDH/Sartorius senkt Dividendenvorschlag deutlich

(Im zweiten Satz berichtigt: Die Informationen kommen aus Göttingen)

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius streicht vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie-Krise seinen Dividendenvorschlag zusammen. Statt der am 13. Februar vorgeschlagenen 71 Cent für jede Vorzugsaktie sollen nun nur noch 36 Cent ausgeschüttet werden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Göttingen nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Im Vorjahr hatte die Dividende bei 62 Cent gelegen. Der Dividendenvorschlag für die Stammaktien sinkt von 70 auf 35 Cent (VJ: 61).

Sartorius gehe davon aus, sich noch für einige Zeit auf erhebliche Unsicherheiten und Risiken einstellen zu müssen, hieß es in der.Mitteilung weiter. Gleichzeitig dürfte die derzeitige Situation allerdings auch zusätzliche Chancen zur weiteren Verstärkung mit innovativen Technologien bieten. Über die geänderten Dividendenzahlungen soll eine Online-Hauptversammlung am 26. Juni entscheiden.

Der Kurs der Stammaktie von Sartorius gab in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform um zwei Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft nach./he/eas/jsl/fba