WDH/SPORT: Everton-Trainer Lampard bricht sich bei Tor-Jubel die Hand

LIVERPOOL (dpa-AFX) - Die Freude über das späte Siegtor war für Frank Lampard schmerzhaft. Der Trainer des englischen Premier-League-Clubs FC Everton brach sich am Donnerstagabend die Hand, nachdem Alex Iwobi in der neunten Minute der Nachspielzeit noch zum 1:0 gegen Newcastle United getroffen hatte. "Ich nehme das für die drei Punkte hin. Es ist während des Jubels über das Tor passiert", sagte der 43-jährige Lampard nach dem Abpfiff. Im Fernsehen zeigte der ehemalige Profi anschließend auch seine dick geschwollene Hand./two/DP/mis