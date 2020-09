WDH: Tichanowskaja sieht nur schwachen Rückhalt Russlands für Lukaschenko

(Im dritten Absatz wurde Tichanowskajas Alter korrigiert: Sie ist jetzt 38 Jahre alt.)

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja sieht kaum noch Rückhalt der Führung in Moskau für Präsident Alexander Lukaschenko. "Ich sehe, dass Putin ihn unterstützt, aber nicht übermäßig aktiv", sagte Tichanowskaja der polnischen Zeitung "Rzeczpospolita" (Freitag).

Nach ihrer Einschätzung habe Putin entschieden, erst einmal abzuwarten. "Er hat keine Soldaten geschickt, er steht an der Seite und beobachtet", sagte Tichanowskaja, die am Freitag 38 Jahre alt wurde. Sie appellierte erneut an Russland, die Souveränität ihres Landes zu respektieren.

Lukaschenko hatte sich nach der Präsidentenwahl vor einem Monat mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen die 38-jährige Tichanowskaja für die wahre Gewinnerin. Die Abstimmung steht international als grob gefälscht in der Kritik. Seit dem 9. August gibt es täglich Proteste, bei denen die Sicherheitskräfte teilweise brutal vorgingen.

Tichanowskaja hält sich derzeit in Polen auf, wo sie unter anderem an einem Wirtschaftsforum teilnimmt. Die Oppositionelle lebt inzwischen im Exil im benachbarten EU-Land Litauen. Sie war unter Druck der Behörden dorthin ausgereist./dhe/DP/eas