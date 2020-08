WDH/UNO-Flüchtlingshilfe: Junge Flüchtlinge leiden unter Corona-Pandemie

(fehlendes Wort ergänzt)

BONN (dpa-AFX) - Junge Flüchtlinge leiden nach Einschätzung der UNO-Flüchtlingshilfe auf vielen Ebenen unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Das Leben in auseinanderbrechenden Familien, die durch den Verlust der Arbeit in noch tiefere Armut abrutschen, resultiert in Stress, Angstzuständen und Gewaltausbrüchen", erklärte die Organisation am Dienstag. Das Schließen von Schulen führe nicht nur zu Defiziten bei der Bildung, sondern auch zum Wegfall von sozialer und psychologischer Unterstützung. "Daraus folgt auch Hunger, weil das regelmäßige Essen fehlt, das die Mädchen und Jungen täglich in den Schulen erhalten."

Die UNO-Flüchtlingshilfe wurde 1980 in Bonn gegründet. Sie ist deutscher Partner des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR).