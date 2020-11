WDH/US-WAHL: Irakischer Präsident sieht in Biden einen 'Freund' und 'Partner'

(Schreibweise Salih, fehlendes "n" bei verbliebenen ergänzt (2.Abs.))

BAGDAD (dpa-AFX) - Der irakische Präsident Barham Salih hat Joe Biden zu seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl gratuliert. Biden sei ein "Freund und vertrauenswürdiger Partner für den Aufbau eines besseren Irak", schrieb Salih am Samstagabend auf Twitter auf Arabisch und Englisch. "Wir freuen uns darauf, daran zu arbeiten, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und Frieden und Stabilität im gesamten Nahen Osten zu stärken", so Salih weiter.

Der Irak leidet noch immer unter den Folgen des Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Dschihadisten kontrollieren dort zwar keine Gebiete mehr, sind aber weiterhin aktiv. Die USA hatten zuletzt unter der Führung Donald Trumps verkündet, mehrere Tausend ihrer Soldaten aus dem Irak abziehen zu wollen. Zur Begründung hieß es, die irakischen Sicherheitskräfte seien nunmehr selbst imstande, mit der verbliebenen militärischen Lage fertig zu werden. Der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi betonte allerdings bei einem Besuch in Washington, dass das Land weiterhin auf US-Unterstützung angewiesen sei, um Zellen des IS zu bekämpfen./DP/zb