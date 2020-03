WDH/VIRUS/Corona-Krisenmanagement: Frankreichs Staatschef im Aufwind

(Tippfehler beseitigt)

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat aufgrund seines Corona-Krisenmanagements in der französischen Bevölkerung deutlich an Beliebtheit gewonnen. Das Ansehen Macrons stieg nach der jüngsten "Harris interactive Epoka"-Umfrage für den Fernsehsender LCI im Vergleich zum Vormonat um 13 Punkte. Demnach haben 51 Prozent dem Staatsoberhaupt ihr Vertrauen ausgesprochen. Nach Angaben des Meinungsinstituts ist ein derartiger Beliebtheitssprung selten. Der 42-Jährige gehörte bislang zu den unbeliebtesten Präsidenten des Landes. In Frankreich gilt im Kampf gegen die neuartige Lungenkrankheit seit Dienstagmittag eine Ausgangssperre. Seit dem Covid-19-Ausbruch wurden bis Samstag 12 612 Menschen infiziert, 450 sind an dem Virus gestorben./sg/DP/stw