WDH/VIRUS: Motorenbauer Deutz verlegt Hauptversammlung - Dividende auf Prüfstand

(Bezeichnung wurde berichtigt: Motorenbauer)

KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Die ursprünglich für den 14. Mai geplante Veranstaltung werde auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Ein neuer Termin soll noch bekanntgegeben werden, hieß es weiter. Die Absage führe zudem zu einer Verschiebung des Beschlusses über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019.

In Anbetracht der hohen Unsicherheiten wegen der Corona-Krise prüft Deutz auch den Dividendenvorschlag in Höhe von 0,15 Euro je Aktie. Sobald eine Entscheidung hierzu gefallen ist, will der Konzern darüber informieren./eas/jha/