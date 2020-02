WDH/VIRUS/ROUNDUP: Maschine mit China-Rückkehrern aus Wuhan hat Verspätung

(Tippfehler behoben)

STUTTGART/BERLIN (dpa-AFX) - Die Ankunft einer Maschine in Stuttgart mit Rückkehrern aus der vom neuen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan verzögert sich weiter. Das Flugzeug mit 15 Passagieren treffe voraussichtlich gegen 13.00 Uhr ein, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Freitag in Berlin mit. Die Reisenden sollten laut Plan in Paris zwischenlanden. Die Behörden gehen davon aus, dass sie gesund sind.

Bei den Rückkehrern handele es sich um deutsche Staatsbürger und ihre Angehörigen, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation weiter. Sie waren länger im Ausland und haben keinen festen Wohnsitz mehr in Deutschland. Die Gesundheitsbehörden seien auf die Ankunft der Menschen vorbereitet, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums. Noch am Flughafen würden die Rückkehrer untersucht.

Dann sollen sie in eine Quarantäne-Station in den Landkreis Esslingen gebracht werden. Bei dem DRK sind den Angaben zufolge rund 40 Mitarbeiter mit dem Fall betraut. Es hatte bereits eine Quarantäne-Station in Germersheim (Rheinland-Pfalz) betrieben und betreut aktuell eine in Berlin./ols/DP/stk