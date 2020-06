WDH: Waschanlagenhersteller Washtec will Dividendenzahlung aussetzen

(Im ersten Satz wurde ein Tippfehler berichtigt: zahlen.)

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Autowaschanlagenhersteller Washtec will den Anlegern für 2019 wegen der Corona-Krise keine Dividende zahlen. Bereits Anfang April hatte das Unternehmen die Prognose für 2020 zurückgenommen und eine Überprüfung der Dividende angekündigt. Die Krise habe zu einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) geführt, teilte das Unternehmen nun am Mittwoch in Augsburg mit. Der ursprüngliche Dividendenvorschlag für die am 28. Juli geplante Hauptversammlung hatte bei 1,65 Euro je Aktie gelegen.

Trotz der deutlichen Abschläge beim Umsatz habe das Unternehmen im April und Mai jedoch nach Steuern einen Gewinn erwirtschaftet, hieß es weiter. Die Nachfrage im Maschinengeschäft bleibe weiter unsicher, auch wenn andere Geschäftsbereiche stabilisierend wirkten, hieß es. Das Unternehmen will daher die Kosten senken. Bereits im ersten Quartal war der Umsatz und das operative Ergebnis deutlich zurückgegangen. Vor allem in den EU-Ländern hatten sich die Folgen der Pandemie, laut Unternehmensangaben, negativ bemerkbar gemacht./ssc/jha/