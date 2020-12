WDH/Wegen Corona: Kroatien und Estland nicht persönlich beim EU-Gipfel

(Im zweiten Absatz, dritter Satz, wurde ein Zusatz gestrichen)

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Coronavirus lichtet beim EU-Gipfel in Brüssel personell die Reihen: Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic und Estlands Regierungschef Jüri Ratas mussten dem Treffen am Donnerstag und Freitag fernbleiben. Während Ratas noch bis Samstag in Selbstisolation ist, blieb Plenkovic wegen anhaltender milder Atemwegssymptome auf Anraten seiner Ärzte im Homeoffice. Die beiden ließen sich von ihren slowenischen und lettischen Kollegen Janez Jansa und Krisjanis Karins vertreten.

Anfang Dezember hatte ein kroatischer Regierungssprecher mitgeteilt, dass Plenkovic positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zuvor hatte sich bereits seine Frau mit dem Virus infiziert. Estlands Regierungschef Ratas hatte sich am Freitag vergangener Woche nach Kontakt zu einem Corona-Infizierten vorsorglich in Quarantäne begeben. Auf Twitter teilte er mit, dass er nicht persönlich am Gipfel teilnehmen werde.