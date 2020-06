WDH: Wirecard heuert Investmentbank für 'Finanzierungsstrategie' an

(Im letzten Satz des ersten Absatzes wurde ein überflüssiges Wort entfernt: in.)

ASCHHEIM B. MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der taumelnde Dax -Konzern Wirecard hat sich Unterstützung geholt. Die Investmentbank Houlihan Lokey werde gemeinsam mit dem Zahlungsabwickler "einen Plan zur nachhaltigen Finanzierungsstrategie des Unternehmens entwickeln", hieß es in einer am späten Freitagabend veröffentlichten Mitteilung von Wirecard. Man stehe derzeit in Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium.

Auf Anleger wirkten die Neuigkeiten eher negativ. Der Kurs der Wirecard-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent nach./he