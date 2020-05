WDH/Zalando rechnet für Gesamtjahr mit deutlichem Umsatzanstieg

(Im ersten Satz wurde die Definition des Ebits klargestellt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Internet-Modehändler Zalando rechnet im laufenden Jahr trotz der Coronakrise mit einem deutlichen Umsatzanstieg. Die Erlöse dürften 2020 um 10 bis 20 Prozent zum Vorjahr zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Berlin mit. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen am Ende plus 100 bis 200 Millionen Euro herauskommen.

Im ersten Quartal war der Umsatz um 10,6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Das Ebit fiel hingegen von plus 6,4 auf minus 98,6 Millionen Euro.

Anleger fassten die Neuigkeiten insgesamt offenbar als positiv auf. Der Aktienkurs von Zalando legte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate um drei Prozent zu.