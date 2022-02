Wealthify ermöglicht bessere Kundeninteraktionen mit Talkdesk-Lösung für Kontaktzentren

Preisgekrönter britischer Online-Anlageservice nutzt moderne Anrufmöglichkeiten und Leistungskontrollen, um das Kundenerlebnis aufzuwerten

Talkdesk®, Inc., ein weltweit tätiges führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Kontaktzentren für stark kundenorientierte Firmen, wurde vom digitalen Anlageservice Wealthify für die Bereitstellung einer Lösung für Cloud-Kontaktzentren ausgewählt, über die die Kunden schneller und einfacher in Kontakt mit dem in Cardiff ansässigen Betreuungsteam treten können.

Wealthify zielt darauf ab, jeden und jede unabhängig von Hintergrund oder Erfahrung dazu zu inspirieren, sein/ihr Vermögen aufzubauen und seine/ihre Zukunft selbst zu gestalten. Der Zweck des Unternehmens ist es, das Investieren leicht verständlich und für alle zugänglich zu machen – von Anfang an ohne Komplexität und Fachsprache und mit Investitionsmöglichkeiten schon ab 1 £.

Wealthify kann seine Kontaktzentren mittels Talkdesk CX Cloud™, einer vollständigen Komplettlösung für das Kundenerlebnis, skalieren und im Zuge weiteren Wachstums an den sich ändernden Bedarf anpassen. Dank der Anrufqualität, des intelligenten Routings und individueller Funktionen können die Kunden Wartezeiten verkürzen, die Zufriedenheit bei den Anrufenden verbessern und die Produktivität der Mitarbeitenden erhöhen. Mittels Reporting-Tools erhalten sie auch mehr Übersicht über ihre Interaktionen sowie Einblicke für die Gestaltung umfassenderer Kontakte.

„Das Kundenerlebnis steht bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Es ist uns wichtig, dass unsere Kunden, wenn sie Fragen haben oder wenn sie eine Bestätigung brauchen, ohne Mühe oder Verzögerungen eine reale Person erreichen können“, sagte Michelle Pearce-Burke, Mitgründerin und COO von Wealthify. „Mit der Plattform Talkdesk CX Cloud konnten wir die Wartezeiten für Anrufe drastisch senken. Wir werden außerdem Reportingfunktionen nutzen, um Einblicke aus diesen Gesprächen zu sammeln und unseren hervorragend bewerteten Service weiter zu verbessern.“

„Anbieter von Finanzdienstleistungen haben auf dem heutigen gesättigten Markt mit starker Konkurrenz zu kämpfen“, sagte Andy Flynn, Senior Vice President Branchenstrategien bei Talkdesk. „Trotz dieser Herausforderung hat Wealthify ein Erfolgsrezept gefunden und konnte so einen oft komplexen Prozess entmystifizieren und den Verbrauchern mehr Möglichkeiten geben. Diese kundenzentrierte Einstellung trifft man auch im Kundenbetreuungszentrum des Unternehmens an. Auch hier ist jeder Kontakt ebenso darauf ausgelegt, reibungs- und mühelos abzulaufen.“

Erfahren Sie, wie andere Unternehmen wie Wealthify das Kundenerlebnis mit Technologien von Talkdesk neu gestalten.

Zusätzliche Quellen

Erfahren Sie mehr über die Talkdesk Financial Services Experience Cloud™, die erste unternehmenstaugliche Lösung für Kontaktzentren, die speziell für die Finanzindustrie entwickelt wurde

Erfahren Sie mehr über die Auszeichnung von Talkdesk als „Leader“ im Gartner 2021 Magic Quadrant for Contact Center as a Service

Soziale Netzwerke

Über Talkdesk

Talkdesk® ist ein weltweit tätiges führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Kontaktzentren für stark kundenorientierte Firmen. Unsere automatisierten Lösungen für die Kundenerfahrungoptimieren die wichtigsten Kundenserviceprozesse unserer Kunden. Unser Innovationstempo, unsere vertikale Expertise und unsere globale Präsenz spiegeln unseren Einsatz dafür wider, dass Unternehmen in jeder Branche und über alle Kanäle bessere Kundenerlebnisse bieten können. Dies führt zu höherer Kundenzufriedenheit und schnelleren Geschäftsergebnissen.

Talkdesk ist ein eingetragenes Markenzeichen von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Markenzeichen (Trademarks™) oder eingetragene Markenzeichen (Registered® Trademarks) der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch diese.

Über Wealthify

Der im April 2016 gegründete britische Anlageservice Wealthify bietet einen einfachen und erschwinglichen Ansatz zu Investitionen. Der Dienst steht online oder per App zur Verfügung. Die Kunden wählen einfach aus, wie viel sie investieren möchten und welchen Investitionsstil sie bevorzugen, einschließlich Optionen für ethische Investitionen. Wealthify erstellt und verwaltet dann in ihrem Namen einen Investitionsplan. Das Ziel des Service ist es, das Investieren einfach und gut zugänglich zu machen und jeden und jede dazu zu inspirieren, sich sein/ihr zukünftiges Vermögen aufzubauen.

Wealthify ist eine unabhängig geführte Tochtergesellschaft von Aviva und kann auf zahlreiche Preise in den Bereichen Verbraucherprodukte, FinTech und Investitionen verweisen. Das Unternehmen ist stolz darauf, auf Trustpilot als „Excellent“ zu gelten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005041/de/

EMEA Samantha Cupples

samantha.cupples@talkdesk.com